Трамп выложил карту США с Канадой и Венесуэлой, а также переписку с Макроном
Президент США Дональд Трамп опубликовал серию резонансных постов с использованием ИИ-изображений и личной переписки с мировыми лидерами. Их он выложил в своей соцсети в соцсети Truth Social
В одном из постов Трамп выложил сгенерированный нейросетью рисунок, на котором он устанавливает американский флаг в Гренландии. За его спиной изображены госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Подпись к картинке гласит: «Гренландия. Территория США с 2026 года».
В другом изображении на фоне участников показана карта, где Канада, Венесуэла и Гренландия окрашены в цвета флага США. Публикация не сопровождалась дополнительными пояснениями, но вызвала активное обсуждение в соцсетях.
Также Трамп опубликовал скриншот личного сообщения от президента Франции Эммануэля Макрона. Тот обращается к нему словами «мой друг» и пишет, что согласен с Трампом по Сирии и видит возможности для совместных действий по Ирану. При этом Макрон признался, что не понимает действий США в отношении Гренландии.
В сообщении французский лидер предложил провести встречу на полях форума в Давосе с участием представителей Украины, Дании, Сирии и России. Кроме того, Макрон пригласил Трампа на ужин в Париж перед его возвращением в США из Европы.