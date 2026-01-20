Трамп выложил карту США с Канадой и Венесуэлой, а также переписку с Макроном

20 января 2026, 10:51

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию резонансных постов с использованием ИИ-изображений и личной переписки с мировыми лидерами. Их он выложил в своей соцсети в соцсети Truth Social





В одном из постов Трамп выложил сгенерированный нейросетью рисунок, на котором он устанавливает американский флаг в Гренландии. За его спиной изображены госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Подпись к картинке гласит: «Гренландия. Территория США с 2026 года».



В другом изображении на фоне участников показана карта, где Канада, Венесуэла и Гренландия окрашены в цвета флага США. Публикация не сопровождалась дополнительными пояснениями, но вызвала активное обсуждение в соцсетях.



