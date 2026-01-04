Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле

04 января 2026, 11:24

Bloomberg: Рубио может взять возглавить управление в Венесуэле от США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.