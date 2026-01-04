Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Агентство отмечает, что у Белого дома пока нет четкого плана по управлению старой, население которой составляет порядка 30 миллионов человек. При этом президент США Дональд Трамп, как утверждается, уделяет большое внимание венесуэльской нефтяной отрасли.
Ранее о стратегическом подтексте этой военной операции высказал мнение сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков.
До этого сообщалось, что участники митинга в Нью-Йорке требуют отставки Трампа после вторжения американской армии в Венесуэлу. Акционеры перекрывают улицы и скандируют оскорбительные лозунги в адрес главы государства.
Читайте также: