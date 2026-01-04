В Британии назвали срок начала третьей мировой войны
Третья мировая война может начаться в этом году. Такой прогноз сделали эксперты, слова которых приводит британская газета Daily Star.
В качестве аргументов приводятся пять основных зон возможных столкновений. Первой из них является эскалация в Карибском море, связанная с силовой политикой США по отношению к Венесуэле. Второй точкой называют Финский залив, где растет напряженность в отношениях России со странами региона.
Третьей являются острова Цзиньмэнь возле побережья Китая, которые могут вовлечь в тайваньский вопрос. Четвертой точкой называют Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти. Есть опасения, что Иран при эскалации конфликта с Израилем или США попытается перекрыть пролив. Пятой зоной является Сеул и Корейский полуостров.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что третья мировая война давно началась, а сейчас мир находится «на пороге ядерной войны».
