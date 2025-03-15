«Пошутил немного»: Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп признал, что его прошлые заявления о завершении конфликта на Украине за 24 часа носили саркастический характер. Об этом он заявил в интервью журналистке Шэрил Эткинсон.
Трамп пояснил, что его слова о быстром урегулировании были «шуткой», хотя и отражали желание найти решение.
Ранее сообщалось, что стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это.
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«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — пояснил лидер США.Он отметил прогресс в переговорах о прекращении огня, но предупредил, что отказ России от диалога станет «плохой новостью для всего мира». По мнению президента, текущие усилия по деэскалации важны, однако их успех во многом зависит от позиции Москвы.
Ранее сообщалось, что стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это.
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Мария Моисеева