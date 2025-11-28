В Грузии задержали двух россиян за незаконное нахождение в стране в течение трех лет
В Грузии задержали двух граждан России за незаконное пересечение границы и проживание на территории страны в течение трех лет. Об пишет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.
Согласно материалу, россияне Владимир Дубовский и Алина Савельева проникли в страну в обход пограничного контроля. Грузинский суд 12 ноября выдал ордер на их арест по статье о незаконном пересечении государственной границы группой лиц.
Отметим, что Дубовский являлся координатором приморского штаба Алексея Навального*. Он объявлен в РФ в розыск по статье об участии в запрещенной организации. Савельева также значится в базе розыска МВД в рамках уголовного дела.
Задержанные ранее несколько раз обращались к грузинским властям с просьбой о предоставлении убежища, но получили отказ департаменте миграции и в суде.
Теперь Дубовскому и Савельевой грозит лишение свободы на срок от четырех до пяти лет.
