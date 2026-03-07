Международный аэропорт Мехрабад загорелся в Тегеране после авиаударов Израиля и США
Международный аэропорт Мехрабад в Тегеране загорелся после авиаударов Израиля и США. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В 01:33 по московскому времени пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой серии ударов. Через некоторое время жители иранской столицы начали писать о мощных взрывах, которые прогремели в западной части города. По словам очевидцев, вспыхнуло несколько сильных пожаров, в том числе в районе аэропорта Мехрабад.
Согласно материалу, Иран уже наносит ответные удары по Израилю. КСИР заявил о 24-й волне атак в рамках операции «Обещание правды 4». Представители иранской армии утверждают, что все три выпущенные ракеты достигли выбранных целей в Тель-Авиве.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта распишилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».
