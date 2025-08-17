Трамп раскрыл свою надежду в отношении Белоруссии

17 августа 2025, 17:59

Трамп надеется, что в Белоруссии скоро освободят 1300 заключенных

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social поблагодарил Белоруссию и её «сильного лидера», выразив надежду, что «1300 человек скоро будут также освобождены». К посту был прикреплён комментарий другого пользователя, в котором утверждалось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключённых.