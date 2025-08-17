Трамп раскрыл свою надежду в отношении Белоруссии
Президент США Дональд Трамп в публикации в соцсети Truth Social поблагодарил Белоруссию и её «сильного лидера», выразив надежду, что «1300 человек скоро будут также освобождены». К посту был прикреплён комментарий другого пользователя, в котором утверждалось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключённых.
Ранее, 15 августа, Трамп уже писал в Truth Social, что обсуждал с Александром Лукашенко вопрос об освобождении заключённых, в том числе возможное освобождение 1300 человек в будущем.
Перед этим также сообщалось о переговорах Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в регионе с учётом прошедшего 15 августа саммита РФ и США на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон на Аляске; Путин подробно проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с американской стороной.
На саммите между Путиным и Трампом, ключевым эпизодом которого стали эти переговоры, главы государств заявили о «существенном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине, однако официальных соглашений подписано не было. После встречи Белый дом объявил о начале подготовки трёхсторонней встречи лидеров США, России и Украины; Трамп отметил, что не особенно хочет участвовать в таких переговорах, но считает их необходимыми для контроля за выполнением задач.
