Трамп рассказал, что придумали демократы для победы на следующих выборах

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов намерены избавиться от народного голосования на следующих выборах главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
По мнению республиканского политика, демократы стремятся к тому, чтобы будущие президентские выборы были проведены исключительно на основе коллегии выборщиков.
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова