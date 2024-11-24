Трамп решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп будет выступать в качестве главного переговорщика в процессе урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.
По словам Ливитта, Трамп планирует ужесточить санкции в отношении Ирана после прихода к власти и усилить меры Вашингтона по борьбе с терроризмом и поддержке Израиля.
10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.
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«Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках [радикальным палестинским движением ХАМАС]», – заявила она.
10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.
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Александр Климов