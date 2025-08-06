Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, пытаясь выполнить челлендж над узкой бочкой

06 августа 2025, 23:20

Блогер из Бразилии утонул после падения в бочку во время съёмки челленджа для TikTok

Фото: iStock/schulzie

TikTok-блогер из Бразилии погиб во время прямой трансляции, когда пытался выполнить популярный челлендж. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на аккаунт погибшего и реакции пользователей в соцсетях.