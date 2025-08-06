Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, пытаясь выполнить челлендж над узкой бочкой
TikTok-блогер из Бразилии погиб во время прямой трансляции, когда пытался выполнить популярный челлендж. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на аккаунт погибшего и реакции пользователей в соцсетях.
Молодой человек на глазах тысяч зрителей попытался эффектно зависнуть над наполненной водой бочкой. Однако сил не хватило — блогер сорвался и упал внутрь. Узкая конструкция емкости не позволила ему самостоятельно перевернуться или выбраться наружу. Блогер предпринял этот трюк в рамках челленджа — интернет-вызова, распространенного среди создателей контента для привлечения внимания.
Подписчики не сразу поняли, что ситуация серьезная. В результате парня не успели спасти. Впоследствии, как предполагается, аккаунт погибшего был удален с платформы TikTok. Однако запись инцидента осталась в Сети.
Ранее мы рассказывали, как 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга решила повторить популярный тренд из TikTok и самостоятельно обожгла свою руку дезодорантом. В результате эксперимента юная «тиктокерша» оказалась в больнице с термическим ожогом, ее рука пострадала в четырех местах.
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