В США ответили, что нужно Украине, чтобы догнать ВПК России

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Чтобы создать конкуренцию российскому военно-промышленному комплексу, Украине потребовались бы годы и многомиллиардные суммы в долларах, считает журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт.
«Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в России», — сказано в материале.Отмечается, что действия бойцов ВС РФ в зоне спецоперации усложнили для Киева массовое производство современных вооружений. Издержки Украины значительно увеличиваются на фоне отключения электричества и необходимости пользоваться генераторами.
Накануне сообщалось, что украинская сторона модернизирует управление дронами с помощью искусственного интеллекта.
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Никита Кротов