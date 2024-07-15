Трамп выбрал критикующего помощь Киеву сенатора своим вице-президентом

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претендентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо», — проинформировал американский лидер.Отметим, что кандидат неоднократно критически высказывался о помощи Киеву со стороны американской стороны. К примеру, в феврале сенатор сказал, что 60 миллиардов, выделенных Украине, не поменяют положения дел в конфликте.
Джеймс Дэвид Вэнс является 39-летним сенатором-республиканцем от штата Огайо в Конгрессе Штатов с января 2023 года. Родился 2 августа 1984 года в городе Миддлтаун (штат Огайо). Служил в Корпусе морской пехоты Америки, окончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. До политической карьеры работал в венчурных компаниях. Политик женат на адвокате Уше Вэнс, у пары три ребёнка.
Ранее журналист Джо Олтман назвал виновных к ненависти к Дональду Трампу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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