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Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минсельхоза США

Трамп выдвинул своего бывшего советника Роллинс на пост главу Минсельхоза США
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинс на пост главы Министерства сельского хозяйства. Об этом пишет ТАСС.
«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — говорится в опубликованном офисом Трампа заявлении.

Как отмечает республиканская команда, она встанет на защиту американских фермеров, которые являются »хребтом страны».



Ранее Трамп назначил инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Кроме того, он предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

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#дональд трамп
#минсельхоз
#выборы
#сша
#фермерские хозяйства
В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет
Депутат Шеремет прудпредил США о поставках Украине новых крылатых ракет
24 ноября 2024, 04:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты «пойдут по скользкому пути», если будет одобрена новая крылатая дальнобойная ракета JASSM.
«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление – в пропасть», – отметил Шеремет.

По его словам, крылатая ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) никогда не сможет переломить катастрофическое положение украинской армии на передовой. Парламентарий добавил, что президент США Джо Байден пытается спровоцировать Москву на максимальную эскалацию конфликта и применение еще более разрушительного оружия.

Ранее сообщалось, что американская компания Lockheed Martin объявила о создании новой версии крылатой ракеты AGM-158 ASSM с «экстремальной» дальностью.

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#крым
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Захарова высказалась о заявлении Подоляка о несуществующей ракете «Орешник»
Захарова о заявлении Подоляка про ракету «Орешник»: существует ли Южмаш?
24 ноября 2024, 03:07

Захарова о заявлении Подоляка про ракету «Орешник»: существует ли Южмаш?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что оценила слова советника президента Украины Михаила Подряка о том, что ракеты «Орешник» не существует.
Она напомнила, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал ее наличие на вооружении у российских войск. Дипломат также отметила, что Киев на протяжении многих лет отрицал существование Крымского моста, а затем говорил о необходимости его разрушения.

«Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» – добавила Захарова.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу, 22 ноября, Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#россия
#орешник
#мария захарова
#мид рф
#владимир зеленский
#владимир путин
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Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта
Меркель: по Украине требуется диалог, военного решения не будет
24 ноября 2024, 02:47

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила сомнения в том, что конфликт на Украине будет разрешен военным путем. Об этом она рассказала в интервью Times.
«Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», – заявила Меркель.

В то же время она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Европейский Союз в вопросе помощи Украине.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине неизбежны. Он объяснил это победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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#германия
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#россия
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В Турции обвинили США и Британию в начале конфликта на Украине
24 ноября 2024, 02:28

Фото: iStock/naumoid

Причиной конфликта на Украине стали США и Великобритания, заявил колумнист Hrriyet Абдулкадир Сельви, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала AHaber.
Он прокомментировал ситуацию с запуском «Орешника». По мнению эксперта, президент России Владимир Путин указал Западу, что он мешает сторонам конфликта сесть за стол переговоров.

«Путин по сути говорит: "Вы бросаете нам вызов, я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом"», – обвинил обозреватель США и Британию в начале украинского конфликта.

21 ноября Россия нанесла удар по комплексу Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения.

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#турция
#сша
#великобритания
#орешник
#владимир путин
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Медведев назвал лучший российский танк
Медведев назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в условиях реального боя
24 ноября 2024, 02:03

Фото: iStock/Evgeny555

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский Т-90М «Прорыв» на данный момент оказался лучшим танком в условиях реальных боев. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
Медведев сообщил, что на полигоне «Уралвагонзавода» он осмотрел работу танка «Прорыв». Он подчеркнул, что эксперты и военные единогласно назвали его «лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами».

Заместитель председателя Совета Безопасности России также обратил внимание на деятельность предприятий Нижнего Тагила, которые в настоящее время работают «в первую очередь для достижения целей специальной военной операции».

«При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», – добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев высказался об условии завершения украинского конфликта.

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#дмитрий медведев
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#завод
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Трамп решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке
Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке
24 ноября 2024, 01:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп будет выступать в качестве главного переговорщика в процессе урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.
По словам Ливитта, Трамп планирует ужесточить санкции в отношении Ирана после прихода к власти и усилить меры Вашингтона по борьбе с терроризмом и поддержке Израиля.

«Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках [радикальным палестинским движением ХАМАС]», – заявила она.

10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.

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#выборы
#переговоры
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Медведев рассказал о сотрудничества России по военно-технической линии
Медведев заявил о сотрудничества РФ по военно-технической линии
24 ноября 2024, 01:24

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сотрудничает со многими странами по военно-технической линии, особенно в области военной техники, у Москвы есть союзники. Как сообщает РИА Новости, он упомянул об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев в ходе ответа на вопрос о том, есть ли у России поддержка в виде военной техники от других государств, например, из Ирана, Китая и КНДР.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда России противостоит весь блок НАТО, большинство видов военной техники производится в России.

«При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», – резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что использование украинской стороной дальнобойных ракет для нанесения ударов по Российской Федерации лишь отсрочит гипотетические переговоры между Москвой и Киевом.

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В «плане стойкости» Зеленского увидели подготовку к новым выборам Украины
Разумков: партия Зеленского не заботится об Украине, а готовится к выборам
24 ноября 2024, 01:09

Фото: iStock/ DmyTo

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью бывшему нардепу Бориславу Березе на YouTube заявил, что нынешнему лидеру правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» наплевать на Украину.
В «плане стойкости», представленном Зеленским, бывший депутат увидел лозунг, знаменующий начало его избирательной кампании.

«Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться», – сказал Разумков.

Зеленский представил в Верховную Раду новый «план стойкости» 19 ноября. Документ включил десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Украинский лидер пообещал уточнить детали каждого пункта в полной версии документа.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев не скрывает, что новый «план выносливости» Владимира Зеленского необходим для сохранения своей власти.

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#верховная рада
#депутат
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Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить переговорную сделку с ХАМАС
24 ноября 2024, 00:32

Фото: istockphoto/e-crow

Главы израильских силовых ведомств попросили премьер-министра Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по палестинскому соглашению с движением ХАМАС, но он отказался. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
Представители силовых ведомств заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения боевых действий. Они также сообщили премьер-министру Израиля, что израильское правительство должно смягчить свою нынешнюю позицию, если оно заинтересовано в соглашении.

«Но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников», – подчеркивает портал.

Премьер-министр Израиля оправдал свою позицию, заявив, что такое соглашение с ХАМАС позволит движению продолжать свое существование.

Ранее, в конце октября, Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что Израиль создал «катастрофический прецедент», проигнорировав международные обязательства и приняв закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#хамас
#бельгия
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