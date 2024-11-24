Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минсельхоза США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинс на пост главы Министерства сельского хозяйства. Об этом пишет ТАСС.
«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — говорится в опубликованном офисом Трампа заявлении.
Как отмечает республиканская команда, она встанет на защиту американских фермеров, которые являются »хребтом страны».
Ранее Трамп назначил инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Кроме того, он предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.
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Александр Климов