Во Флориде истребитель F-16 перехватил самолет над резиденцией Трампа
Истребитель ВВС США подняли в воздух из-за гражданского самолета, который вошел в ограниченное для полетов пространство над резиденцией Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Согласно материалу, истребитель F-16 перехватил гражданский самолет над Палм-Бич. Американские военные связались с пилотом и безопасно вывели воздушное судно из запретной зоны.
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