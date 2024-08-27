У Украины есть план победы, который она передаст Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По данным МО РФ, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. По словам главы киевского режима вторая составляющая — «стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения Российской Федерации к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая — экономическая.
Помимо этого, план планируют показать не только американскому лидеру Джо Байдену, а также бывшему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту США Камале Харрис.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР является наиболее сложным для ВСУ.
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По данным МО РФ, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. По словам главы киевского режима вторая составляющая — «стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения Российской Федерации к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая — экономическая.
«Я этот план представлю сначала президенту США, от него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что в этом плане, или нет», — заявил он.
Помимо этого, план планируют показать не только американскому лидеру Джо Байдену, а также бывшему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту США Камале Харрис.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР является наиболее сложным для ВСУ.
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Дарья Осипова