Россия передала список из 1000+ украинских военнопленных для возвращения Киеву

16 августа 2025, 05:39

Фото: Istock/Dragos Condrea

Дональд Трамп подтвердил получение от России списка более 1000 украинских военнопленных, подчеркнув необходимость их возвращения Киевом в ходе интервью Fox News после саммита на Аляске.





На переговорах в Анкоридже российская делегация вручила документ с именами военнопленных.





«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (РФ - ред.) представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (украинские власти - ред.) должны их принять. Они (власти РФ - ред.) собираются освободить их. Они (власти Украины - ред.) должны принять их».