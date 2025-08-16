Россия передала список из 1000+ украинских военнопленных для возвращения Киеву
Дональд Трамп подтвердил получение от России списка более 1000 украинских военнопленных, подчеркнув необходимость их возвращения Киевом в ходе интервью Fox News после саммита на Аляске.
На переговорах в Анкоридже российская делегация вручила документ с именами военнопленных.
«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (РФ - ред.) представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (украинские власти - ред.) должны их принять. Они (власти РФ - ред.) собираются освободить их. Они (власти Украины - ред.) должны принять их».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Киева забирать пленных геноцидом, заявив, что Владимир Зеленский воюет против собственного народа.
Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон проходили в формате «три на три»: с российской стороны участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Встреча длилась 2 часа 45 минут и стала самой продолжительной в истории двусторонних контактов лидеров.
Трамп связал дальнейшее урегулирование конфликта с позицией Киева и участием Европы. При этом он оценил саммит на «10 из 10» баллов.