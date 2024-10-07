Американские журналисты заметили неожиданное в последних выступлениях Трампа

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
Последние публичные выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали длиннее, яростнее и бессвязнее. Об этом сообщает издание The New York Times, которое провело компьютерный анализ речей Трампа.
Отмечается, что соответствующий анализ затронул митинги, интервью, заявления и посты в соцсетях бывшего президента Соединенных Штатов. С 2015 года, когда республиканец впервые вышел на политическую сцену, его речи значительно изменились.
Уточняется, что Трамп использует ругательства на 69% чаще, фразы «все или ничего», «всегда», «никогда» — на 13% регулярнее. Согласно информации экспертов, это может быть проявлениями преклонного возраста.
Сам же политик настаивает на том, что он прошел когнитивные тесты, а также заявляет, что его речи являются целенаправленной и «блестящей» коммуникационной стратегией.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Уточняется, что Трамп использует ругательства на 69% чаще, фразы «все или ничего», «всегда», «никогда» — на 13% регулярнее. Согласно информации экспертов, это может быть проявлениями преклонного возраста.
Сам же политик настаивает на том, что он прошел когнитивные тесты, а также заявляет, что его речи являются целенаправленной и «блестящей» коммуникационной стратегией.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Екатерина Коршунова