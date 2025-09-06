Трамп заявил о «глубоких переговорах» с ХАМАС по освобождению заложников
Президент США Дональд Трамп объявил о проведении переговоров с палестинским движением ХАМАС о немедленном освобождении всех заложников в секторе Газа. Американский лидер предупредил, что ситуация станет неприятной, если требования не будут выполнены.
Выступая в Белом доме, Трамп заявил:
«Мы ведем очень глубокие переговоры с ХАМАС. Мы сказали, выпустите их всех прямо сейчас. Выпустите их всех, и для них все изменится к лучшему. Но если вы не выпустите их всех, ситуация будет сложной. Будет неприятно».Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта в секторе Газа, где израильские войска проводят операцию против боевиков ХАМАС.
По данным израильских властей, в настоящее время в секторе Газа удерживаются около 120 заложников, включая граждан различных стран. Переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Катара, Египта и США. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что операция в Газе будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников.
Администрация Трампа активно участвует в урегулировании ближневосточного конфликта. Недавно американский лидер представил новый план мирного урегулирования, который включает создание палестинского государства с временными границами и признание Израилем суверенитета Палестины в обмен на гарантии безопасности.