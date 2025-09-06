Трамп заявил о «глубоких переговорах» с ХАМАС по освобождению заложников

06 сентября 2025, 01:46

Дональд Трамп (Фото: https://www.45office.com/)

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении переговоров с палестинским движением ХАМАС о немедленном освобождении всех заложников в секторе Газа. Американский лидер предупредил, что ситуация станет неприятной, если требования не будут выполнены.





Выступая в Белом доме, Трамп заявил:





«Мы ведем очень глубокие переговоры с ХАМАС. Мы сказали, выпустите их всех прямо сейчас. Выпустите их всех, и для них все изменится к лучшему. Но если вы не выпустите их всех, ситуация будет сложной. Будет неприятно».