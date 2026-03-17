Трамп заявил о скорой отставке Макрона

17 марта 2026, 20:05

Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.





Макрон вступил в должность 14 мая 2017 года, став 25‑м президентом страны после Франсуа Олланда. В апреле 2022 года политика переизбрали на второй пятилетний срок.



Ранее Трамп высказал мнение, что Россия «немного помогает» исламской республике Иран. При этом он подчеркивал, что США поддерживают Украину.





«Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем», — все по-честному», — говорил республиканец.