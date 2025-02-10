«Поймать и избить»: стали известны подробности подготовки нападения на Бориса Корчевникова

Стали известны подробности нападения на журналиста и гендиректора телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова. Как сообщил в беседе с RT предприниматель Андрей Матус, ранее входивший в окружение Ходорковского*, экс-олигарх Леонид Невзлин* планировал нанять людей, чтобы те избили Корчевникова за его патриотическую позицию и помощь бойцам СВО.