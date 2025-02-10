«Поймать и избить»: стали известны подробности подготовки нападения на Бориса Корчевникова

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Стали известны подробности нападения на журналиста и гендиректора телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова. Как сообщил в беседе с RT предприниматель Андрей Матус, ранее входивший в окружение Ходорковского*, экс-олигарх Леонид Невзлин* планировал нанять людей, чтобы те избили Корчевникова за его патриотическую позицию и помощь бойцам СВО.
Матус передал RT скриншоты переписки главы службы безопасности Невзлина* Романа Желязко с исполнителем Анатолием Блиновым, где обсуждается вариант нападения на Корчевникова. Матус пояснил, что бывший капитан полиции Израиля Желязко, скрывающийся за ником Roger Jolly, предлагает прийти к гендиректору «СПАСа» прямо в студию.
«Его должны были поймать и избить. <…> Невзлина бесило, что после начала СВО Корчевников начал регулярно ездить в Донбасс, отправлять гуманитарную помощь и служить молебны в храмах у линии соприкосновения. Не нравилось, что у него большая аудитория, что он придерживается патриотической позиции», — рассказал предприниматель.Читайте также:
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*Физлица, включенные Минюстом в реестр иноагентов.
Данил Пономарев