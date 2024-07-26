Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты

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На Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Об этом сообщает Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Уточняется, что инцидент произошел на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Дикого зверя привлекли к населенному пункту пищевые отходы на одном из участков и заброшенные огороды, на которых поспела ягода.
Медведь набрел на участок, на котором находилась женщина и толкнул ее, однако ей сумел помочь другой дачник: мужчина схватил лопату и ударил животное по голове. После этого зверь убежал в лес. Отмечается, что женщина не пострадала.
В этот же день лесничие выследили и отстрелили опасное животное. В агентстве добавили, для того, чтобы избежать нападений медведей помогут заборы вокруг участка, своевременный сбор урожая и уборка отходов.
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Медведь набрел на участок, на котором находилась женщина и толкнул ее, однако ей сумел помочь другой дачник: мужчина схватил лопату и ударил животное по голове. После этого зверь убежал в лес. Отмечается, что женщина не пострадала.
В этот же день лесничие выследили и отстрелили опасное животное. В агентстве добавили, для того, чтобы избежать нападений медведей помогут заборы вокруг участка, своевременный сбор урожая и уборка отходов.
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Екатерина Коршунова