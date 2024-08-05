В Магаданской области медведь загрыз человека

Фото: IStock/LuCaAr
Руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что тело человека было обнаружено на лесной дороге с признаками нападения на него дикого зверя. Охотнадзор направил для проверки информации сотрудника Госохотнадзора, она была подтверждена. Особь была обнаружена и изъята. Было установлено, что именно этот медведь напал на человека.
Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту гибели мужчины. Помимо этого, прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверых госпитализировали.
Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Дикого зверя привлекли к населенному пункту пищевые отходы на одном из участков и заброшенные огороды, на которых поспела ягода.
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«По нашей информации, мужчина – 41-летний житель, возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком», - рассказала собеседница.
Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту гибели мужчины. Помимо этого, прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверых госпитализировали.
Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Дикого зверя привлекли к населенному пункту пищевые отходы на одном из участков и заброшенные огороды, на которых поспела ягода.
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Дарья Осипова