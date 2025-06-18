ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по объектам Ирана по обогащению урана в Тегеране

18 июня 2025, 08:31

Фото: iStock/Zeferli

Сегодня ночью, 18 июня, более 50 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Тегерана, в том числе по объекту, задействованному в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.







«Более 50 истребителей ВВС (Израиля — прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — говорится в сообщении.