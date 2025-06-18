ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по объектам Ирана по обогащению урана в Тегеране
Сегодня ночью, 18 июня, более 50 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Тегерана, в том числе по объекту, задействованному в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Более 50 истребителей ВВС (Израиля — прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — говорится в сообщении.Иран обогащает уран, предназначенный для разработки ядерного оружия. Армия обороны Израиля подчеркнула, что ядерные разработки для гражданского использования не требуют обогащения на этих уровнях.
Отмечается, что израильская авиация также атаковала несколько объектов по производству сырья и компонентов для ракет «земля-воздух» и «земля-земля».
Перед этим сообщалось, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.