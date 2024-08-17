ЦИК Белоруссии заявила о готовности провести выборы президента в любой момент

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии выразила готовность провести выборы президента в любой момент. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Карпенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Они завершат масштабную политическую модернизацию, запущенную республиканским референдумом путём внесения изменений в Конституцию страны в 2022 году.
Теперь ЦИК ожидает готовность Палаты представителей (нижней палаты парламента) к проведению выборов.
При академии управления были организованы курсы подготовки «потенциальных организаторов» выборов. Также решаются вопросы о местах проведения голосования, о закупке необходимого оборудования и проведении ремонта на местах.
Последние президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года.
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Теперь ЦИК ожидает готовность Палаты представителей (нижней палаты парламента) к проведению выборов.
При академии управления были организованы курсы подготовки «потенциальных организаторов» выборов. Также решаются вопросы о местах проведения голосования, о закупке необходимого оборудования и проведении ремонта на местах.
Последние президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года.
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Анастасия Чинкова