В Верховном суде отклонили первый иск Надеждина

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Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина, которым он хотел оспорить решение ЦИК о собранных им подписям, об этом сообщает «РИА Новости».
«В удовлетворении исковых требований отказать», — процитировали решение суда в агентстве.
Политик пытался оспорить решение Центральной избирательной комиссии, которая заявила, что житель определённого региона Российской Федерации может оставить подпись только по месту своего проживания. Именно по этой причине львиную долю подписей Надеждина ЦИК не приняла.
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