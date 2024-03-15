ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней чернилами

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Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней в двух регионах. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкессии в ящики для бюллетеней были вылиты чернила. Булаев подчеркнул, что это делают люди, которым явно пообещали вознаграждение за содеянное.
В связи с этими инцидентами ЦИК обратился в Росгвардию и полицию за помощью в охране участков.
В пятницу, 15 марта, стартовало голосование на выборах президента России. В бюллетене значатся четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.
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Анастасия Чинкова