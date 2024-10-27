ЦИК в Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приступила к публикации результатов ручного пересчета голосов избирателей. Подсчитаны данные с 34,3% избирательных участков, согласно которым партия «Грузинская мечта» набрала более 61% голосов, сообщает РИА Новости.
В парламент проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. Это «Единство – Национальное движение» (10,02%), «Коалиция за перемены» (8,6%), «Сильная Грузия» (7,2%) и «За Грузию» (6%).
По результатам электронного голосования, после подсчета более 72% бюллетеней, «Грузинская мечта» получила более 53% голосов. Подсчитанные электронным способом голоса должны быть пересчитаны вручную, чтобы получить юридическую силу.
Ранее стало известно, что с окончанием парламентских выборов в Грузии социологические службы начали публиковать результаты экзит-полов.
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По результатам электронного голосования, после подсчета более 72% бюллетеней, «Грузинская мечта» получила более 53% голосов. Подсчитанные электронным способом голоса должны быть пересчитаны вручную, чтобы получить юридическую силу.
«Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования», – заявил представитель ЦИК на брифинге.
Ранее стало известно, что с окончанием парламентских выборов в Грузии социологические службы начали публиковать результаты экзит-полов.
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Александр Климов