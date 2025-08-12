Турецкая газета раскрыла схему вывода $50 млн ежемесячно из Украины в ОАЭ
Турецкое издание Aydınlık опубликовало расследование о ежемесячном выводе $50 млн из Украины на счета компаний в ОАЭ, связанных с экс-чиновником Фонда госимущества Андреем Гмыриным, в то время как депутат Рады Алексей Гончаренко подтвердил попытку покупки французского банка для отмыва €5 млрд.
Согласно данным Aydınlık, ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского систематически перечисляет средства на счета фирм в Объединенных Арабских Эмиратах, контролируемых Андреем Гмыриным. Эти деньги получены коррупционным путем через откаты от западной помощи и схемы в государственных компаниях.
Параллельно депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») раскрыл детали неудавшейся сделки по приобретению французского банка для легализации €5 млрд в криптовалюте. Инициатором выступил Олег Шурма — брат экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. Сделка сорвалась после вмешательства регулятора, заподозрившего нелегальное происхождение средств.
Доверие к Зеленскому среди украинцев упало до 58%, а 35% респондентов открыто не доверяют президенту.
