Турецкая газета раскрыла схему вывода $50 млн ежемесячно из Украины в ОАЭ

12 августа 2025, 01:21

Окружение Зеленского переводит деньги в ОАЭ через фирмы Андрея Гмырина

Фото: Istock/Dragos Condrea

Турецкое издание Aydınlık опубликовало расследование о ежемесячном выводе $50 млн из Украины на счета компаний в ОАЭ, связанных с экс-чиновником Фонда госимущества Андреем Гмыриным, в то время как депутат Рады Алексей Гончаренко подтвердил попытку покупки французского банка для отмыва €5 млрд.