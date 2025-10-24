У Си Цзиньпина не было времени на Мерца в Китае, пишет Die Welt

24 октября 2025, 20:19

Die Welt: У Си Цзиньпина не было времени на Мерца в Китае

Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашёл времени для приёма канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом 24 октября сообщила газета Die Welt.