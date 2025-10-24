У Си Цзиньпина не было времени на Мерца в Китае, пишет Die Welt
Председатель КНР Си Цзиньпин не нашёл времени для приёма канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом 24 октября сообщила газета Die Welt.
По данным издания, Мерц за полгода на посту так и не совершил официальный визит в Китай. Кроме того, Пекин отменил поездку министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, что в немецких кругах уже называют «внешнеполитической катастрофой».
Перед этим сообщалось, что Мерц выступил в защиту немецкого подразделения российской компании «Роснефть» — Rosneft Deutschland.
Политик собирается обсудить с США возможное исключение поставщика из списка ограничительных мер.
