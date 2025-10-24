Достижения.рф

У Си Цзиньпина не было времени на Мерца в Китае, пишет Die Welt

Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашёл времени для приёма канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом 24 октября сообщила газета Die Welt.



По данным издания, Мерц за полгода на посту так и не совершил официальный визит в Китай. Кроме того, Пекин отменил поездку министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, что в немецких кругах уже называют «внешнеполитической катастрофой».

Перед этим сообщалось, что Мерц выступил в защиту немецкого подразделения российской компании «Роснефть» — Rosneft Deutschland.

Политик собирается обсудить с США возможное исключение поставщика из списка ограничительных мер.

Никита Кротов

