«Убиты важные чины»: начало ликвидации командования Украины и гибель Буданова*

Украинские СМИ сообщили о возможной гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Кроме того, появилась информация о том, что на месте Буданова мог быть главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О том, что известно о «ликвидации» высших чинов Украины, и кого удалось уничтожить российским военным, читайте в материале «Радио 1».
Буданов* и Сырский ликвидированы в районе Чугуева
По данным некоторых источников, Буданов* мог быть в составе инспекционной группы, которая попала под обстрел в городе Чугуеве. В населенном пункте расположены крупные склады ВСУ и база подготовки украинских диверсантов, которую Буданов* курирует лично, поэтому объект мог стать законной целью для ВС РФ.
Телеграм-канал «Военное дело» сообщил, что на месте Буданова* мог быть главком ВСУ Александр Сырский.
«Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что убиты важные чины», — говорится в сообщении.
ВС РФ ударили по полигону ВСУ в Чугуеве
Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщил, что в Чугуеве были зафиксированы прилеты.
«В Чугуеве четыре или пять прилетов. ПВО фактически не работала. Город по-прежнему остается одним из главных логистических узлов ВСУ на Сватово-Купянском направлении», — сообщил он.
Однако официальной информации о российской атаке на город не поступало.
Раскрыта личность погибшего на Украине вместо Буданова*
Причиной для слухов о ликвидации Буданова* стала гибель младшего сержанта Павла Петренко, проходившего службу в ВСУ.
По одной из версий, украинский солдат попал под обстрел. Однако некоторые источники сообщают, что он был ликвидирован снайпером.
Неонацист служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Сообщается, что он находился на военной базе в Чугуеве в момент обстрела.
В зоне СВО ликвидируют активистов
За последнюю неделю российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации администратора русскоязычной версии портала «Википедия». Кроме того, был уничтожен спонсор террористической организации Юрий Калмаков.
«Похороны» Буданова* летом 2023 года
Новость о «гибели» Буданова* прежде уже расходилась в СМИ. Летом 2023 года сообщалось, что глава ГУР Украины был ликвидирован в результате ракетного удара ВС РФ. Кроме того, в национальном центре «Украинский дом» уже проводилась подготовка к его захоронению.
Слухи в тот раз спровоцировало исчезновение Буданова из информационного поля, однако в результате эти сведения не подтвердились.
Кроме того, в мае прошлого года сообщалось о тяжелом ранении Буданова*. Ракета ударила в соседнее с его кабинетом служебное помещение. Тогда его в тяжелом состоянии вертолетом вывезли на военную базу в Жешув в Польше.
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