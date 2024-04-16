«Убиты важные чины»: начало ликвидации командования Украины и гибель Буданова*

Украинские СМИ сообщили о возможной гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Кроме того, появилась информация о том, что на месте Буданова мог быть главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О том, что известно о «ликвидации» высших чинов Украины, и кого удалось уничтожить российским военным, читайте в материале «Радио 1».