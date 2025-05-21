Компромат на Зеленского и его окружение: кто и за что убил экс-советника Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида

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Испанские правоохранительные органы подтвердили, что утром 21 мая в пригороде Мадрида был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Инцидент произошёл у входа в Американскую школу. Подробности произошедшего и возможные версии следствия, расскажет «Радио 1».
Что случилось в Мадриде: детали убийства экс-советника Януковича
Утром 21 мая в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Ему было 52 года. Трагедия произошла у ворот Американской школы, когда Портнов направлялся к своему автомобилю — чёрному Mercedes.
Испанская полиция подтвердила факт убийства и сообщила, что к нападению, предположительно, причастны двое или трое неизвестных. По информации El Pais, одна из пуль попала Портнову в шею, после чего, по данным El Mundo, он был добит выстрелом в голову. Это, по мнению источников издания, указывает на профессиональный, хладнокровно спланированный характер убийства.
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Полиция разыскивает одного из подозреваемых — высокого худощавого мужчину, который, как сообщается, скрылся в сторону парка Каса-де-Кампо на западе испанской столицы. Следствие не исключает ни личных конфликтов, ни вмешательства организованных преступных группировок. На месте преступления работает судебно-медицинская полиция.
Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы между 9:10 и 9:15 утра от прохожего, обнаружившего раненого мужчину. Прибывшие медики из службы Summa 112 зафиксировали смерть — на теле Портнова были как минимум три огнестрельных ранения, несовместимых с жизнью.
Кто такой Андрей Портнов: биография, карьера, взгляды
Андрей Портнов родился в 1973 году в Луганске. Окончил Восточно-украинский государственный университет, начал карьеру в сфере регулирования фондового рынка. С 2006 по 2010 годы был депутатом Верховной Рады от «Блока Юлии Тимошенко». Позже занял пост заместителя главы администрации президента Януковича и курировал судебную реформу.
После смены власти в 2014 году покинул Украину — сначала выехал в Россию, затем перебрался в Австрию, где занимался адвокатской практикой. Сообщается, что он получил российское гражданство.
Андрей Портнов (фото: телеграмм-канал @PortnovUA)
Портнов ранее находился в базе данных украинского сайта «Миротворец», куда был внесён в апреле 2015 года с формулировкой «изменник Родины». Его обвиняли в призывах к убийству граждан Украины, подрыву территориальной целостности страны и нарушению законодательства о гражданстве.
Кроме того, США вводили против Портнова санкции, обвинив его в попытках установить политический контроль над судебной системой Украины.
Возможные версии убийства Портнова в Испании
По сообщениям СМИ, Портнова атаковали, когда он собирался сесть в машину. Нападавшие открыли огонь и скрылись в лесистой местности. Информация о применённом оружии пока не раскрывается — расследование только началось.
Согласно заявлениям дипломата Родиона Мирошника, Портнов якобы обладал компроматом на окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского и мог представлять опасность для ряда высокопоставленных лиц.
«Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он назвал нападение «внесудебной казнью» и усомнился в том, что мотивы убийства носят случайный характер. По его мнению, выстрелы, особенно контрольный в голову, говорят о профессиональной подготовке преступников.
Андрей Портнов (фото: телеграмм-канал @PortnovUA)
Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что незадолго до гибели Портнов намеревался обнародовать компрометирующие материалы в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.
«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — сообщий Шарий в своём telegram-канале.Блогер также предположил, что за убийством может стоять офис президента Украины. Кроме того, он провёл параллели между произошедшим и покушениями на него самого, которые также произошли в Испании в 2023–2024 годах.
Следствие продолжается, и пока ни одна из версий не получила официального подтверждения.
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