Участник СВО из Подмосковья объяснил важность выборов президента

Фото: Радио 1
Житель Подмосковья Юрий Сахаров лишь позавчера вернулся на побывку из зоны проведения спецоперации, куда отправился добровольцем. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в воскресенье, заключительный день выборов президента России, он побывал в Центре общественного наблюдения за выборами Московской области.
«Время сейчас такое, что нельзя сидеть на месте. Нужно проявлять гражданскую позицию, нужно идти голосовать и сделать правильный выбор. Я позавчера приехал, пришёл на свой избирательный участок и проголосовал. Всё прозрачно», – сказал Юрий после осмотра центра в Одинцове.Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.
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Лора Луганская