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Участник СВО из Подмосковья объяснил важность выборов президента

17 марта 2024, 17:45
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Житель Подмосковья Юрий Сахаров лишь позавчера вернулся на побывку из зоны проведения спецоперации, куда отправился добровольцем. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в воскресенье, заключительный день выборов президента России, он побывал в Центре общественного наблюдения за выборами Московской области.

«Время сейчас такое, что нельзя сидеть на месте. Нужно проявлять гражданскую позицию, нужно идти голосовать и сделать правильный выбор. Я позавчера приехал, пришёл на свой избирательный участок и проголосовал. Всё прозрачно», – сказал Юрий после осмотра центра в Одинцове.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

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Подмосковный ЦОН за два дня голосования принял около 800 сигналов о возможных нарушениях
17 марта 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковный Центр общественного наблюдения 15 и 16 марта принял чуть более 800 сигналов о потенциальных нарушениях на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привела зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«За 15 и 16 марта у нас было 813 сигналов о возможных нарушениях. Мы вместе с экспертами ЦОН совершили из нашего Центра общественного наблюдения 1081 экспертный звонок для разъяснения ситуации в ТИКи, УИКи и «Службу заботы» Мособлизбиркома. Подтвердилось 236 недочётов. Остальное – просьбы граждан разъяснить какие-то моменты, которые им виделись как нарушения. Иногда это были просто вопросы. 152 недоразумений оперативно устранено», – уточнила Дмитриева.
Говоря о типичных нарушениях, она обратила внимание на то, что большинство таковыми не являются. Чаще всего это обычные недоразумения, однако случаются и неприятные инциденты.
«Был случай, когда в городском округе Подольск молодая мама с малышом в коляске пришла на избирательный участок, и коляску не пропустили из соображений безопасности. Конечно, ни одна адекватная мать не оставит коляску с ребёнком на улице, поэтому это тоже квалифицировалось как недоразумение, нарушение. Мы обратились в «Службу заботы», и в данный момент проходит надомное голосование. То есть этот инцидент тоже нивелирован», – отметила зампред подмосковной Общественной палаты.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

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#мособлизбирком
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#президент
#россия
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В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней
17 марта 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье во время выборов президента было зафиксировано три попытки залить зелёнку в урны для голосования и две попытки поджога. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин. Однако, по его словам, злоумышленникам следует знать, что окончательно испортить бюллетень для голосования зелёнкой невозможно.
«Бюллетени полностью покрываются зелёной краской и кажется, что всё пропало – волеизъявление граждан нельзя будет восстановить. Но оказалось, что всё совсем не так. После инцидента на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, голосование продолжается в резервный стационарный ящик. По окончании дня голосования урна вскрывается для перемещения бюллетеней в пакет для хранения. И как бы ни хотелось провокаторам, зелёнка не является таким средством, которое окончательно портит бюллетень. Отметку избирателя в клеточке для голосования можно спокойно определить. Такие бюллетени мы считаем действительными», – разъяснил Берёзкин.
По его словам, утраченный бюллетень за всё время голосования в Московской области – всего один.
«Женщина сожгла свой бюллетень. Это попытка не повлиять на избирательный процесс, а сорвать его, намеренный способ испортить имущество, в том числе государственное. Однако это на результат голосования не повлияет», – отметил глава Мособлизбиркома.
В целом он назвал ситуацию на избирательных участках в Подмосковье штатной.
«Все участки работают, серьёзных сбоев в работе системы электроснабжения и в работе КОИБов не предвидится, ситуация штатная», – сказал Берёзкин журналистам.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

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#мособлизбирком
#выборы
#илья берёзкин
#голосование
#президент
#россия
#нарушения
#московская область
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Путин поручил СК обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 под Белгородом
17 марта 2024, 16:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области, сообщили в Кремле.
О проведенной работе должно быть доложено до первого июля.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в конце января текущего года. На борту Ил-76 находились украинские военнопленные, которые должны быть переданы Киеву в рамках обмена. ВСУ, предположительно сбили воздушное судно ракетой.

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#белгородская область
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Режиссёр Угольников рассказал, что привлекло его в подмосковном Центре наблюдения
17 марта 2024, 16:32

Фото: Радио 1

Народный артист России, режиссёр и продюсер Игорь Угольников отметил высокую организацию работы Центра общественного наблюдения за выборами президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в последний день голосования он познакомился с его работой в Одинцове.
«Я здесь впервые и вижу замечательную организацию процесса. Больше всего понравилась видеопанель. На ней видны все избирательные участки, всегда можно сделать запись с любого, получить любую информацию о том, что там происходит», – поделился кинорежиссёр и продюсер.
Он добавил, что выборы для него – торжественное мероприятие, которое он никогда не пропускает.
«Я уже более 20 лет хожу на свой избирательный участок в Жуковке, где прописан. Для меня это всегда очень важно. В этот раз прямо 15 марта утром одним из первых проголосовал», – отметил Угольников.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#московская область
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Депутат Фетисов: в Подмосковье с каждым годом совершенствуется организация выборов
17 марта 2024, 16:16

Фото: Радио 1

Подготовка и проведение выборов в Подмосковье совершенствуются с каждым годом. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал депутат Госдумы, знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов.
«Организация выборов в Московской области впечатляет. С каждым годом она совершенствуется», – сказал Фетисов во время посещения Центра общественного наблюдения за выборами президента в Одинцове.
Он также рассказал, как голосовал в Видном в своём избирательном округе.
«Там день выборов – большой праздник. Люди понимают меру ответственности, в этот день они хотят почувствовать единение. Выбирается не просто президент нашей страны – решается судьба мира. И для людей это важно – быть вместе, быть командой», – поделился Вячеслав Фетисов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#голосование
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#наблюдатели
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Полковник юстиции Крегжде: Центр общественного наблюдения позволяет реагировать на любую ситуацию
17 марта 2024, 16:04

Фото: Радио 1

Центр общественного наблюдения в Подмосковье показал свою эффективность во время выборов главы государства. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал судья высшего квалификационного класса, полковник юстиции в отставке, кавалер Ордена Почёта, зампред Общественной палаты Одинцовского городского округа Леонас Крегжде.
«Такой мощный центр – нужная вещь, которая позволяет оперативно реагировать в любой ситуации. Это очень здорово, что в Московской области так сплочённо работают общественные наблюдатели. Выборы президента Российской Федерации – очень важный момент, тем более сейчас, когда мы действительно переживаем трудные времена. Поэтому все мы должны сплотиться ради нашей страны. За нашу Родину отвечаем мы», – уверен Крегжде.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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Военкор Куксенкова отметила качество видеонаблюдения на выборах в Подмосковье
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#цон
#одинцово
#наблюдатели
#подмосковье
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Депутат Майданов отметил высокую явку молодёжи на выборах президента
17 марта 2024, 15:36

Фото: Радио 1

Депутат Государственной думы Денис Майданов заметил высокую явку молодёжи на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом он заявил в Центре общественного наблюдения за выборами в Подмосковье, где побывал в заключительный день голосования.
«Это очень радует. Молодёжь понимает, что от неё зависит будущее. Молодые формируют будущее для самих себя и вверяют свою страну сильному лидеру. Думаю, что сегодня у всего Запада вызывает огромное удивление то, как голосуют наша страна, с каким энтузиазмом и сплочением мы идем к своему будущему», – сказал депутат.
Он также дал высокую оценку работе центра, расположенного в Одинцове.
«Мы видим порядка 4 тыс. участков по Подмосковью, куда мы можем попасть с помощью камер в режиме реального времени, посмотреть, как идёт работа. На остальных установлены видеорегистраторы, которые тоже будут хранить информацию в течение года. В случае необходимости на любом участке можно от начала до конца просмотреть его работу и сделать какие-то заключения, если они будут нужны», – заключил Майданов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
#одинцово
#депутат
#госдума
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#подмосковье
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Явка на президентских выборах в Подмосковье к 15 часам преодолела 4 млн избирателей
17 марта 2024, 15:17

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Мособлизбирком объявил явку избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15 часов.
«На участки пришли 3 326 348 человек. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 808 002 избирателей», – говорится в телеграм-канале комиссии.
Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин заявил, что к полудню явка в регионе превысила 60%.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. По данным секретаря Мособлизбиркома Руслана Фурса, сегодня в регионе ожидается самая высокая явка за три дня.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#россия
#избиратели
#московская область
#подмосковье
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Военкор Куксенкова отметила качество видеонаблюдения на выборах в Подмосковье
17 марта 2024, 14:53

Фото: Радио 1

Военкор, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО и член наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества» Ирина Куксенкова познакомилась с работой Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», она обратила внимание на высокое качество картинки видеонаблюдения.
«Картинка для своего профиля качественная. Это улучшенные камеры, всё видно, но без деталей, без личных данных. В целом картинка отображает обстановку: всё наглядно, доступно, понятно и прозрачно», – подчеркнула Кусенкова.
Она рассказала, что сама воспользовалась возможностями дистанционного электронного голосования.
«Я голосовала электронно, мне это проще и ближе. А мои родители голосовали как в старые добрые времена – через бюллетени, в Красногорске. Очень круто, что есть выбор – можно и так, и так. Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека, который живет в нашей стране. Это очень ответственное дело, будущее России», – поделилась военкор.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

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Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами
#голосование
#выборы
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