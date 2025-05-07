Украинцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН, но выступление прошло с аншлагом

Сестра бойца ВС РФ Геннадия Окуневича, который входил в число освобожденных 205 военнослужащих, рада новости про сегодняшний обмен. С Викторией поговорили журналисты RT. По ее словам, брат был на линии фронта с 2023 года, а в январе текущего года пропал.