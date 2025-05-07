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Попытка украинских представителей и их европейских союзников сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН провалилась — мероприятие собрало аншлаг. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
«Большую активность проявили не только наши ооновские коллеги, но и соотечественники, многие пришли семьями, настрой был праздничный!», — рассказал он.
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Концерт, посвященный памяти жертв нацизма, прошёл в Нью-Йорке при полном зале на 1800 мест. По словам Полянского, многие гости «попросту не смогли попасть в зал» из-за переполненности. Мероприятие состоялось в понедельник (в ночь на вторник по мск). Зрители вставали и подпевали во время исполнения «Бухенвальдского набата» и «Дня Победы».
«И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами!», — восхитился Полянский.Он добавил, что накануне украинская делегация распространила в ООН ноту с призывом бойкотировать мероприятие, но это не возымело эффекта. Полянский назвал эти действия отчаянной попыткой помешать культурной инициативе России, подчеркнув, но попытка саботажа не сумела снизить интерес к концерту.
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Мария Моисеева