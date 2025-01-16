Украина построила заграждения на трассе в Белоруссию

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На границе между Украиной и Беларусью произошли изменения в инфраструктуре: трасса, ведущая через границу, была завалена большими валунами. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В публикации также отмечается, что вдоль границы установлены колючая проволока и противотанковые ежи.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году, подчеркнув, что страна стремится к добрососедским отношениям, но защитит свой суверенитет.
Первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр Быков добавил, что новые спецотряды МВД были направлены в приграничный район для предотвращения проникновения диверсантов, и в случае необходимости могут быть созданы дополнительные отряды.
Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году, подчеркнув, что страна стремится к добрососедским отношениям, но защитит свой суверенитет.
Первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр Быков добавил, что новые спецотряды МВД были направлены в приграничный район для предотвращения проникновения диверсантов, и в случае необходимости могут быть созданы дополнительные отряды.
Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова