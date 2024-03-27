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Украина потребовала от ЕС еще пять миллиардов евро из доходов от активов РФ

Politico: Киев требует от Евросоюза передачу еще €5 млрд от активов РФ
27 марта 2024, 10:52
Фото: istock / artJazz

Фото: istock / artJazz

Украина требует от Евросоюза передать республике пять миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России. Об этом информирует Politico.
Как утверждает представитель прокиевской лоббистской группы Елена Галушка, прибыль в размере пяти млрд евро за эти два года приравниваются одному году программы Международного валютного фонда, так что это большие деньги».

Еврокомиссия предложила использовать 90% дохода от замороженных активов РФ, полученые после 15 февраля 2024 года.


По мнению ЕК, удержанные Euroclear 5 миллиардов евро — это необходимый буфер для оплаты судебных исков в России и других государствах. Euroclear отмечает, что прибыль, связанная с активами России, отделена от обычной прибыли и будет сохранена до дальнейших указаний.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к народу, а преследуя свои интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сами будут желать смерти»: депутат рассказал о работе Госдумы по вопросу смертной казни
Депутат Иванов рассказал о работе Госдумы по снятию моратория на смертную казнь
27 марта 2024, 11:04

Фото: iStock/Pict Rider

После теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.
Для рассмотрения вопроса о снятии моратория на смертную казнь в Госдуме создаётся рабочая группа, рассказал «Радио 1» депутат нижней палаты парламента Максим Иванов. Она будет рассматривать все юридические нюансы, привлекать экспертов, выявлять востребованность данной инициативы в обществе, чтобы понять, возможно ли возвращение смертной казни.

По нынешнему законодательству казнить террористов, напавших на «Крокус», действительно нельзя. Однако с момента снятия моратория это будет возможно, подчеркнул депутат.

«Я думаю, что в том случае, если террористы, напавшие на «Крокус», останутся в живых, жизнь их не будет такой сладкой и безмятежной. Наоборот, они, может быть, будут желать, чтобы их покарала смертная казнь», – отметил Иванов.
Главным минусом снятия моратория является риск казни невиновных. Однако, с учётом современных технологий, которые помогают практически безошибочно доказывать вину, вероятность этого минимальна.

Депутат добавил, что снятие моратория на смертную казнь имеет место быть, поскольку люди должны понимать, что террористические акты и иные преступления наказуемы.

Он подчеркнул, что в его окружении 80% людей выступают за возвращение смертной казни.

Помимо наказания таким способом террористов, казнь может применяться и по отношению к преступникам, совершившим иные правонарушения. В случае возвращения смертной казни в Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения. Там будет отмечено, что наказание последует, например, и для педофилов.

По словам Иванова, в настоящее время рассматривается целый ряд статей, которые могут попасть под закон о смертной казни. При этом возвращения расстрела, например, за растрату и хищение, который практиковался в СССР, точно не будет. Но за особо тяжкие статьи – вероятно.

В заключение Иванов отметил, что снятие моратория – это кропотливая работа, требующая много времени.

«Я не думаю, что это быстрый процесс. Обсуждение будет вестись не один месяц, если оно всё-таки будет вестись дальше, если не будет какого-то экспертного заключения или мнения, в том числе, главы государства. Этот процесс был озвучен в свете последних событий, но от озвучивания проблемы до её реализации пройдёт достаточно большое количество времени», – сказал депутат.

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#госдума
#работа
#смертная казнь
#теракт
#террористы
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Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»
Захарова: Запад поменял реакцию на теракт в «Крокусе», чтобы не быть за бортом
27 марта 2024, 10:37

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом». Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, политики Запада, которые говорят о себе, как о доминанте, осознали, что «мир уже шагнул вперед». Захарова подчеркнула, что мировое большинство не оставило Западу ни единого шанса на то, чтобы не сменить реакцию с «сумасшедшей» на адекватную.

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что немецкое правительство уже ищет возможные версии теракта в «Крокусе», однако до сих пор не выяснило, кто стоит за атакой на газопроводы «Северных потоков» рядом с границей ФРГ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
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Telegraph: Великобритания продержится два месяца в случае конфликта с Россией
27 марта 2024, 10:01

Фото: iStock/ffikretow

Армия Великобритании продержится всего лишь два месяца в боях с российскими военными в случае возможного конфликта. Об этом сообщает The Telegraph.
По словам экс-заместителя госсекретаря Великобритании Марка Франсуа, страна «не продержится более пары месяцев в полномасштабной войне с РФ» по причине нехватки боеприпасов и резервов оборудования. Эту информацию подтвердил заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн.

В материале издания сообщается, что британская армия буквально опустошена с 2010 года. С каждым годом, по мнению экспертов, в стране сокращаются расходы на оборону и уменьшается численность военнослужащих.

Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

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#великобритания
#война
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В МИД РФ обратили внимание на дипфейк с видеокадрами из интервью Лаврова
27 марта 2024, 09:44

Фото: iStock/vlad_karavaev

МИД РФ сообщил о распространении в соцсетях фейкового видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, авторы которого при помощи нейросетей наложили не соответствующий действительности текст.
Отмечается, что было использовано подлинное видео с интервью министра для документального фильма, который посвящен 25-летию с момента начала агрессии Североатлантического альянса против Союзной Республики Югославия, опубликованное в тот же день на цифровых ресурсах министерства. В ведомстве предложили пользователям лично найти отличия между настоящим видео и созданным фейком.

Напомним, в 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии, чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию в Югославии 25 лет назад.

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#захарова
#мид рф
#сергей лавров
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Отставку главы СНБО связали с дипломатическим скандалом
Рогов: Данилова сняли с поста главы СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя
27 марта 2024, 08:33

Фото: istock / alzay

Отставка главы СНБО Украины Алексея Данилова связана с оскорблением в адрес специального представителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он напомнил, что 20 марта глава СНБО намеренно исказил имя Хуэя в сторону ненормативной лексики. Тогда Данилов заявил, что не Китаю решать, когда Киев будет садиться за стол переговоров с Москвой.

«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», – заявил Рогов.
Как считает Рогов, должность секретаря СНБО в последние годы стало «креслом говоруна» и по факту ни на что не влияла.

Ранее в Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#увольнение
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Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
27 марта 2024, 07:01

Фото: iStock/ artJazz

МИД России разослал в российские посольства предупреждения о запретительных мерах ЕС относительно ввоза из России личных вещей, а также въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве сообщили о поступающих обращениях от россиян в связи с вышеуказанными запретительными мерами ЕС.

В дипведомстве призвали россиян учитывать, что при пересечении границы они подпадают под иностранную юрисдикцию, что обязывает соблюдать законы страны посещения.

Ранее российский МИД сообщил о разработке обновлений рекомендаций для россиян по посещению недружественных стран с учетом «высоких рисков наступления соответствующих последствий».

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The Guardian: Дональд Трамп начал продавать Библии в рамках своей кампании
27 марта 2024, 06:16

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США и будущий кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании продает Библии совместно с Ли Гринвудом — кантри-певцом, музыка которого звучит на его митингах. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Счастливой Страстной недели! Давайте заставим Америку снова молиться. <...> Религии и христианства больше всего не хватает в этой стране, и я искренне верю, что нам нужно вернуть их, и мы должны вернуть их быстро. Я думаю, это одна из самых больших проблем, которые у нас есть. Вот почему наша страна сходит с ума. Мы потеряли религию в нашей стране. Всем американцам нужна Библия в их доме, и у меня их много», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Гринвуд, кантри-певец, чья фирменная мелодия звучит на митингах Трампа, предлагает Библии для продажи за $59.99 через веб-сайт GodBlessTheUSABible.com. На нём опубликована фотография Дональда Трампа, на которой он широко улыбается и держит Библию перед своим клубным галстуком в красно-белую полоску. На обложке Библии выбиты слова «Святая Библия» и «Боже, благослови США», а дизайн основан на флаге США.

«В последний раз, когда американский народ видел, как Дональд Трамп держал Библию, — сказала она, —это было для фотосессии после того, как он расправился со слезоточивым газом с американскими гражданами, протестующими против превосходства белой расы. <...> Это классический Дональд Трамп — мошенник, который провел свою жизнь, обманывая людей, и свое президентство, обманывая средний класс и снижая налоги для своих богатых друзей», — так прокомментировала эту историю Сарафина Читика, пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии США и один из главных спикеров предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена.

Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов на внутрипартийных выборах. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее экс-президент США заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».

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#религия
#выборы
#сша
#торговля
#дональд трамп
#джозеф байден
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Reuters: Израиль отозвал свою делегацию с переговоров по статусу сектора Газа
27 марта 2024, 05:15

Фото: iStock/ffikretow

Израиль отозвал своих переговорщиков из катарской Дохи после того, как счел посреднические переговоры о перемирии в Газе «зашедшими в тупик» из-за требований палестинских радикалов из ХАМАС. Об этом в разговоре с агентством Reuters сообщил во вторник высокопоставленный израильский чиновник, имя которого не разглашается.
Чиновник, близкий к руководителю разведки МОССАДА, возглавляющему переговоры, обвинил лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара в саботаже дипломатии «в рамках более широких усилий по разжиганию этой войны во время Рамадана».

«В создавшихся условиях, когда Синвар в туннеле окружен заложниками в качестве живого щита с едой и лекарствами, и когда дипломатическое давление оказывается на Израиль еще сильнее — он все еще мечтает объединить фронты», — отметил собеседник агентства.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил во вторник 26 марта, что ХАМАС выдвинул «бредовые» требования, которые лишь показывают, что палестинцы не заинтересованы в сделке. Между тем, в Тель-Авиве толпа из примерно 300 членов семей заложников и их сторонников собралась у здания штаба обороны Израиля, требуя заключения сделки по освобождению пленников. Некоторые заперлись в клетках в знак протеста, держа в руках плакаты с фотографиями своих близких.

Ранее воюющие стороны при посредничестве Катара и Египта активизировали переговоры о шестинедельной приостановке наступления Израиля в обмен на предлагаемое освобождение 40 из 130 заложников, все еще удерживаемых палестинской группировкой боевиков в Газе. Радикалы из ХАМАС стремились использовать любую сделку для прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Официальный Тель-Авив же, напротив, полностью исключил это, заявив, что в конечном итоге возобновит усилия по демонтажу управления и военного потенциала ХАМАС.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.

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#израиль
#переговоры
#палестина
#хамас
#катар
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Вучич заявил о грядущей и скорой угрозе национальным интересам Сербии
27 марта 2024, 04:31

Фото: сайт Кремля

Уже в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, предупредил в личных соцсетях президент страны Александр Вучич. При этом о какой именно угрозе идёт речь, он не уточнил.
«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — написал сербский лидер.

Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo, увидев это, ранее предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.

Напомним, что 2 февраля 2024 года сербский лидер запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий властей частично признанного государства Косово, об этом стало известно из обращения президента.

Ранее сербская правительственная канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) сообщила об обысках и набегах силовиков на сербские органы самоуправления в республиках.По словам президента Сербии, в этих частично признанных государствах происходят этнические чистки сербского населения.

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#сербия
#президент
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