Украина потребовала от ЕС еще пять миллиардов евро из доходов от активов РФ

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Украина требует от Евросоюза передать республике пять миллиардов евро из доходов, полученных от замороженных активов России. Об этом информирует Politico.
Как утверждает представитель прокиевской лоббистской группы Елена Галушка, прибыль в размере пяти млрд евро за эти два года приравниваются одному году программы Международного валютного фонда, так что это большие деньги».
Еврокомиссия предложила использовать 90% дохода от замороженных активов РФ, полученые после 15 февраля 2024 года.
По мнению ЕК, удержанные Euroclear 5 миллиардов евро — это необходимый буфер для оплаты судебных исков в России и других государствах. Euroclear отмечает, что прибыль, связанная с активами России, отделена от обычной прибыли и будет сохранена до дальнейших указаний.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к народу, а преследуя свои интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Еврокомиссия предложила использовать 90% дохода от замороженных активов РФ, полученые после 15 февраля 2024 года.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к народу, а преследуя свои интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак