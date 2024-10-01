Украина задумала исключить Россию из важной международной организации

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Украина с 2023 года активно выступает с инициативой изменения устава Интерпола, чтобы создать механизм для исключения России и других «неугодных стран» из состава организации.
Об этом сообщил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев в интервью РИА Новости.
Инициатива была поддержана несколькими странами, и, по словам Калачева, этот вопрос продолжает обсуждаться. Дискуссии с участием России продолжаются, однако окончательного решения пока не принято.
Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.
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«На фоне конфликта на Украине и заявлений ряда стран, ставящих под сомнение участие России в Интерполе, Украина предложила внести изменения в устав для возможности исключения государств, которые не отвечают их политическим интересам», — рассказал Калачев.
Инициатива была поддержана несколькими странами, и, по словам Калачева, этот вопрос продолжает обсуждаться. Дискуссии с участием России продолжаются, однако окончательного решения пока не принято.
Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.
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Елена Перлова