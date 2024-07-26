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В связи с неудачами в конфликте на Украине западные государства могут попробовать предпринять последнюю попытку устранить запреты на удары со стороны боевиков ВСУ по российским территориям. Об этом сообщает издание Advance.
«На деле это означало бы, что Украина получает добро на удары по России всеми имеющимися средствами: самолетами, артиллерией, ракетами разной дальности…» — говорится в материале.
Обозреватели подчеркнули, что киевский режим уже давно говорит об этом плане, который журналисты называют «генеральной попыткой».
Отмечено, что удары с украинской стороны вряд ли бы изменили обстановку на поле боя. Под последним шансом также подразумевается «дать Украине то, чего она хочет».
К слову, такого же мнения придерживаются авторы The Wall Street Journal Майк Помпео и Дэвид Урбан.
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