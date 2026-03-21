Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Майами для встречи с американской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



По его информации, переговоры пройдут с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основной темой встречи станут вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Отмечается, что среди украинских переговорщиков также руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица и председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее в Германии заявили, что позиции Украины ослабли на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон усиливает давление на Киев, ставя под вопрос дальнейшие поставки вооружений и смягчая санкционную политику в отношении России.

Лидия Пономарева

