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Украинский националист заочно арестован по делу о возбуждении ненависти

Украинский националист Корчинский заочно арестован по делу о возбуждении ненависти
04 апреля 2024, 10:27
Фото: Istock/Rawf8

Фото: Istock/Rawf8

Идеолог украинского национализма Дмитрий Корчинский заочно арестован по делу о возбуждении ненависти, сообщает ТАСС.
«Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти», — говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранительные органы, Дмитрий Корчинский объявлен в РФ в международный розыск.


По данным базы МВД, ранее Корчинский уже разыскивался, но мера пресечения ему не избиралась. Статья, по которой разыскивался украинский националист не разглашается.

Ранее Politico опубликовало статью, в которой старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Девять военных армии Израиля с гражданством РФ погибли в конфликте с ХАМАС
04 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/e-crow

С начала конфликта в Газе погибли девять мобилизованных военнослужащих Армии Израиля (ЦАХАЛ), имеющие российское гражданство. Об этом сообщили в посольстве Израиля в РФ.
«Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — приводит ТАСС слова своего собеседника.

В посольстве пояснили, что в рядах военнослужащих ЦАХАЛ россияне, имеющие двойное гражданство. Они также подлежат мобилизации и призываются в армию.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия между ХАМАС и ЦАХАЛ пора заканчивать. От ударов ЦАХАЛ в Газе погибли 32,5 тысячи человек, передает региональный Минздрав. Около 75 тысяч человек ранены. Есть угроза голода для палестинцев.


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Кризис на Украине может выйти за рамки страны
Замглавы МИД Грушко: кризис на Украине может выйти за рамки страны
04 апреля 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Украинский кризис может выйти за рамки страны после соответствующих действий даже одной из стран НАТО. Так считает замглавы МИД Александр Грушко. Его слова передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину указывают на готовность усилить эскалацию конфликта.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран - членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — заявил Грушко.

Накануне стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не намерен обращаться к НАТО, если по его войскам в зоне СВО будет нанесен удар.

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Замглавы МИД Грушко: РФ ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО
04 апреля 2024, 07:25

Фото: iStock/macky_ch

Россия не оставит без ответа любую угрозу безопасности страны, исходящую со стороны НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко.
«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — цитирует РИА Новости Грушко.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который, обращаясь к Федеральному собранию, заявил, что здесь помнят судьбу тех, кто направлял военных на территорию России, однако сейчас последствия для интервентов будут намного хуже.

Накануне издание The Hill, ссылаясь на советника Белого дома Джона Кирби сообщило, что американская администрация сомневается в целесообразности предложения о выделении НАТО дополнительных функций по координации предоставления помощи Киеву.

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В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми
Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы
04 апреля 2024, 05:46

Фото: istock / Olivier DJIANN

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину недопустимыми. Об этом информирует РИА Новости.
Грушко отметил, что позиция французского лидера была в срочном порядке дезавуирована в штаб-квартире НАТО, в Евросоюзе, в США и в большинстве других государств альянса.

«Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит «на земле» стратегическое поражение. Подобные «вбросы», какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе», — резюмировал дипломат.
Ранее во Франции заявили, что Париж не готов к диалогу с Москвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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В США заявили о размещении в Азии ракет средней дальности
Генерал Флинн: США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности
04 апреля 2024, 05:39

Фото: iStock/vadimrysev

Пентагон США вскоре разместит в Азии ракеты средней дальности для сдерживания Китая, заявил командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн, передает издание Asahi.
По словам военного, США хотят найти способы противостоять модернизации ракетного потенциала Китая.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты», – отметил он.

Флинн не стал уточнять тип оружия, сроки его развертывания и место размещения. Журналисты предполагают, что речь идет о пусковой установке Typhon, способной запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Ранее Китай анонсировал визит Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время.

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#модернизация
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Париж не готов к диалогу с Москвой, заявили во Франции
AFP: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
04 апреля 2024, 04:36

Фото: iStock/:andriano_cz

Париж не выразил готовности к диалогу с Москвой по Украине в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).
По данным французских источников, министр обороны Себастьян Лекорню и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили возможность диалога между двумя странами.
«Франция не выразила «готовности к диалогу» с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами», – указали журналисты.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижу не понадобится помощь США или союзников по НАТО, если французские войска будут присутствовать на Украине и произойдет прямой конфликт с Россией.

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В России раскритиковали США за отсутствие реакции на удар Израиля по Дамаску
Полянский: США и Британия не осудили удар ракетный удар Израиля по Дамаску
04 апреля 2024, 04:20

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что США и Великобритания не осудили нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Он обвинил представителей этих стран в «словесной эквилибристике», передает РИА Новости.
Дипломат рассказал, что Россия подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, но британская и американская стороны не захотели обсуждать документ из-за разногласий во время встречи.
«Напоминаю – тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», – написал Полянский.

Полянский назвал это примером двойных стандартов и реального отношения Запада к закону и порядку на мировой арене.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белый дом отверг возможность возобновления экспорта СПГ
США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Украине
04 апреля 2024, 04:19

Фото: istock / NiseriN

В Соединённых Штатах опровергли данные о том, что ради согласования конгрессом пакета помощи Киеву Белый дом готов пересмотреть решение главы государства Джо Байдена о приостановке заключения новых договоров на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом информирует РИА Новости.
Пресс-секретарь резиденции президента Америки Карин Жан-Пьер заявила, что подобные сведенья не соответствует действительности.

Жан-Пьер отметила, что Байден все ещё поддерживает решение о приостановке выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ «с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения».

До этого стало известно, что запасы газа в Европе к концу отопительного сезона составят рекордные 58%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джо байден
#спг
#газ
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В Крыму предложили ужесточение наказания за разжигание розни
Смирнов: Нужно ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
04 апреля 2024, 03:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание для тех, кто разжигает межнациональную рознь в России, передает РИА Новости.
«Перед нашим обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Если возникнут предпосылки, то для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни», – заявил Смирнов.

По его мнению, Запад использует межнациональные отношения как один из главных инструментов для расчленения стран. В то же время Смирнов подчеркнул, что благодаря позиции президента Путина в России сегодня наблюдается беспрецедентное единство этнических и конфессиональных групп.

Ранее стали известны планы главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам украинского аналитика по вопросам безопасности Михаила Самуса, командующий украинской армией Александр Сырский планирует напасть на Крым в 2024 году с помощью самолетов F-16.

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