Украинский националист заочно арестован по делу о возбуждении ненависти

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Идеолог украинского национализма Дмитрий Корчинский заочно арестован по делу о возбуждении ненависти, сообщает ТАСС.
«Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти», — говорится в сообщении.
Как сообщают правоохранительные органы, Дмитрий Корчинский объявлен в РФ в международный розыск.
По данным базы МВД, ранее Корчинский уже разыскивался, но мера пресечения ему не избиралась. Статья, по которой разыскивался украинский националист не разглашается.
Ранее Politico опубликовало статью, в которой старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева