После минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr
В результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
До этого западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по как минимум 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки, находящиеся на границе.
В одной из соцсетей появились кадры, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу.
На записи видно, что мужчине оторвало ногу.
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«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — рассказал источник.
В одной из соцсетей появились кадры, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу.
На записи видно, что мужчине оторвало ногу.
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Алина Юрчак