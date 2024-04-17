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Украину лишили возможности сразу получить деньги России

Reuters: в случае конфискации активов России Украина не получит всю сумму сразу
17 апреля 2024, 05:04
Фото: istock / Andrii Atanov

Фото: istock / Andrii Atanov

Украине не удастся получить все деньги, в случае конфискации Запада российских активов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минфина Соединенных Штатов.
Как утверждает источник, вероятнее всего, государства «Большой семерки» G7 будут использовать проценты по замороженным активам Москвы в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сейчас рассматриваются все теоретические доступные варианты обращения с суверенными активами России.



Ранее сообщалось, что Великобритания не решится конфисковать замороженные активы России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже
Орбан обвинил лидеров ЕС в политическом шантаже и потребовал их отставки
17 апреля 2024, 04:04

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились», — заявил Орбан.
Как утверждает венгерский премьер, нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, объединение нуждается в новых лидерах. Политик отметил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как «политический шантаж».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
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#венгрия
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МИД: Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций
17 апреля 2024, 03:17

Фото: istock / SimonLukas

Париж решил отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом информирует издание AFP, ссылаясь на МИД Франции. По данным ведомства, решение принято по причине действий азербайджанской стороны, которые наносят ущерб двусторонним отношениям стран.
В МИД Франции отметили, что Париж предпринимает усилия, которые направлены на стабилизацию отношений между государствами, в соответствии с международным правом и территориальной целостностью.

В марте глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция не поддерживает мир на Южном Кавказе, а подстрекает Армению к войне. Он обратил внимание, что Париж поставляет Еревану вооружения и боеприпасы. Как утверждает Нагиев, спецслужбы Франции занимаются формированием шпионской сети, которая угрожает национальной безопасности Азербайджана.

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#мид
#париж
#ущерб
#франция
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Израиль определился с ответом на атаку Ирана
JP: ЦАХАЛ определился с ответом на удар Ирана, но выбирает время
17 апреля 2024, 02:59

Фото: istock / e-crow

Армия обороны Израиля определилась, каким способом ответит на недавнюю атаку Ирана. Об этом пишет местное издание The Jerusalem Post, ссылаясь на неназванные источники.
В публикации указано, что израильское руководство уже приняло решение об ударе по Исламской Республике и ее союзникам. Но, как утверждает источник, сроки ответного удара пока не определены.
«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — отмечают в статье.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по дипломатическому представительству Исламской Республики в Сирии, который произошел 1 апреля. Атака длилась 5 часов, и за это время Тегеран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников и 150 баллистических и крылатых ракет.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совбез ООН должен предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#ночь
#иран
#удар
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«Водит за нос»: Президента Франции призвали позвонить Зеленскому, а не сотрясать воздух
Константинов: Макрон с идеей перемирия надеется «водить за нос» Россию
17 апреля 2024, 02:11

Фото: сайт Кремля

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон с идеей перемирия на время проведения летней Олимпиады надеется Россию «водить за нос». Он отметил, что эта древнегреческая традиция уже давно не соблюдается.
До этого радиостанция RMC сообщила, что французский президент надеется на «олимпийское перемирие» на время Олимпийских игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

Константинов отметил, что французский лидер вспоминает только об одной древнегреческой традиции, которая не соблюдается никем в современной истории. Он напомнил про военные действия США во Вьетнаме во время Олимпиады в Мехико, теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972-м, агрессию Михаила Саакашвили против Южной Осетии во время Олимпиады в Пекине.

«Макрон попросту надеется водить нас за нос. Но дальше собственного при этом не видит», — заявил Константинов.
Как считает собеседник издания, Макрон является «неуважаемым персонажем».

В заключении глава парламента посоветовал Макрону позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием перестать обстреливать ЗАЭС и другие объекты.

«А так его заявления — просто пустое сотрясание воздуха», — подчеркнул Константинов.
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#президент
#олимпиада
#запрет
#макрон
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Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке
Захарова: Совбез ООН должен предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке
16 апреля 2024, 23:44

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на телеканале «Россия-1» заявила, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке.
Захарова указала на риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая может быть спровоцирована в текущей ситуации.

«Мы исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать все, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — заявила дипломат.
Напомним, 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли 7 офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.

До этого сообщалось, что МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дипломат
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Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару
16 апреля 2024, 23:11

Фото: Сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что он посетит Анкару, о точную дату визита еще не определили. Об этом турецкий лидер рассказал корреспондентам после заседания правительства, сообщает телеканал NTV.
«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - передает слова Эрдогана телеканал.
Ранее сообщалось, что Турция два месяца вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев сорвал соглашение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами.

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#турция
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МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана
16 апреля 2024, 22:46

Фото: Istockphoto / Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергии решило временно отозвать своих специалистов с иранских ядерных объектов. Причина – напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Из-за напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», – написал дипломат в своём телеграм-канале.
При этом в тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что эскалация в Ближневосточном регионе не повлияла на работу инспекторов организации. Помимо этого, он рассказал о намерении в ближайшие недели посетить Иран и обсудить вопрос наличия в стране больших объёмов обогащённого урана.

Ранее сообщалось, что 13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху тогда объявил, что атака успешно отражена. А вот президент еврейского государства Ицхак Герцог назвал её объявлением войны.

Ситуация в регионе на фоне этого продолжает оставаться напряжённой.

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#израиль
#иран
#магатэ
#безопасность
#ядерное оружие
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Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
16 апреля 2024, 22:38

Фото: iStock/Wlad74

Официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом Дюжаррик сообщил во время брифинга.
Дюжаррик отметил, что подобные возможности отсутствуют и у МАГАТЭ. При этом, по его словам, у МАГАТЭ «очень четкий и технический мандат», который предписывает организации работу непосредственно с атомными станциями и ядерной энергией.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей.

За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа
Reuters: США дали гарантии, которые требовал суд в Лондоне по делу Ассанжа
16 апреля 2024, 22:30

Фото: iStock/brightstars

Вашингтон предоставил гарантии, которые потребовал Высокий суд Лондона от США в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что супруга Ассанжа Стелла раскритиковала в социальной сети X гарантии Вашингтона. По ее мнению, США прибегли к «уклончивым словам».

По информации источника, после предоставления стороной обвинения необходимых гарантий 20 мая снова пройдут слушания по делу Ассанжа.

Ранее сообщалось, что в Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне прошли двухдневные слушания по вопросу экстрадиции или апелляции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы. Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.

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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
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