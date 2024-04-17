Украину лишили возможности сразу получить деньги России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что он посетит Анкару, о точную дату визита еще не определили. Об этом турецкий лидер рассказал корреспондентам после заседания правительства, сообщает телеканал NTV.