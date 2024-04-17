Украину лишили возможности сразу получить деньги России

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Украине не удастся получить все деньги, в случае конфискации Запада российских активов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минфина Соединенных Штатов.
Как утверждает источник, вероятнее всего, государства «Большой семерки» G7 будут использовать проценты по замороженным активам Москвы в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
При этом собеседник издания подчеркнул, что сейчас рассматриваются все теоретические доступные варианты обращения с суверенными активами России.
Ранее сообщалось, что Великобритания не решится конфисковать замороженные активы России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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При этом собеседник издания подчеркнул, что сейчас рассматриваются все теоретические доступные варианты обращения с суверенными активами России.
Ранее сообщалось, что Великобритания не решится конфисковать замороженные активы России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак