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«В парных пиджаках с беременной Краймбрери»: Дава выложил новые фото со своего дня рождения

Дава опубликовал новые фото с Мари Краймбрери со своего 32-летия
Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Дава Манукян выложил свежие фото с празднования своего дня рождения в окружении близких. Блогер сияет от счастья рядом с беременной женой Мари Краймбрери, получая поздравления от самых дорогих людей.
Торжество прошло тепло и без лишнего шума.

Дава Манукян задувает свечи (Фото: кадр видео Instagram* @dava_m)

Парочка надела парные пиджаки, и просторный жакет звезды ловко скрыл ее округлившийся живот. Дава и Мари скоро впервые станут родителями и не скрывают своего счастья. При этом они все же избегают слишком много говорить о личной жизни, выборочно делясь информацией с подписчиками.

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Вечеринка собрала родных в ресторане, где отмечали 32-летие блогера.

«Немного моего дня рождения в ленту», — подписал он в посте.
Мама Давы произнесла тост за день рождения сына и его семью. Ранее она пожелала влюбленной паре счастья, отвечая на пост об их свадьбе — между дорогими Манукяну женщинами отношения сложились приятные.

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Совсем недавно Дава расписался с Мари Краймбрери, о чем радостно сообщил в день рождения, 16 марта. Он назвал себя счастливым мужем и будущим папой.

«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — поделился он в соцсетях.
Фанаты порадовались счастью пары, желая в будущем иметь такую же большую, любящую и заботливую семью. Давиду пожелали беречь родных и продолжать ценить их с той же силой, как сейчас.


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«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал фанатов новостью о глухоте

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#фото
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#мама
#семья
«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем
Ведущая Липа Тетерич рассказала о недавней смерти брата и другом семейном горе
19 марта 2025, 03:29

Олимпиада Тетерич (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич переживает большое горе. Ее младший брат погиб в начале марта, и это стало болезненным ударом для всей семьи. Российская телеведущая поделилась печалью в личном блоге, также тревожась за маму, которая почти девять лет сражается с тяжелой болезнью.
Трагедия случилась 8 марта 2025 года, но Олимпиада не раскрыла, как именно ушел из жизни ее любимый брат и что стало причиной гибели. Она лишь отметила, что очень сильно любила его, назвав «самым лучшим в мире младшим братом».

«Каждый день переносится дата прощания с братом, никак не могут доставить в Москву. Бесконечные дни ожидания страшной встречи. (...) Полный дом горя и слез», — призналась она.
Олимпиада Тетерич со своей семьей (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

И, словно этого было мало, вскоре после смерти дорогого человека в семье Тетерич погибла старшая собака. Несмотря на усилия ветеринаров, животное спасти не удалось.

«Надо сберечь маму, которая почти девять лет борется с черным заболеванием и весит как одуванчик — тридцать семь килограмм боли», — добавила Липа.
Она написала, что, кажется, самое страшное осталось позади: теперь надо лишь выдержать потерю.

Подписчики Тетерич выразили свои глубокие соболезнования. Многие российские звезды, музыканты и телеведущие (в их числе Таша Белая, Алсу, Екатерина Одинцова и другие) также со скорбью отозвались на новость Тетерич, желая ей душевных сил в это тяжелое время.

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#соболезнования
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«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал ​фанатов новостью о глухоте
Певец Дима Билан сообщил о почти полной глухоте одного уха из-за съемок
19 марта 2025, 01:10

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Дима Билан шокировал поклонников новостью: он почти оглох на одно ухо. На презентации клипа «Горький дождь» певец признался во время интервью, что съемки дались ему нелегко и сказались на здоровье. Он также рассказал о том, что в прошлом думал бросить текущую карьеру.
«Мы снимали три дня и две ночи. Были моменты, из-за которых я почти оглох (...) потому что я почти сутки снимался под дождем. Мне затекло в уши, и по сей день не слышит одно ухо, например», — говорит он на клипе интервью в Telegram-канале «Звездач».
Дима объяснил, что слышит пострадавшим больше всего ухом лишь на 10%, и до сих пор не оправился.

Также певец признался, что в 2010 году серьезно раздумывал о том, чтобы «все бросить». В то время он ощутил резкий прилив популярности, до такой степени, что это стало тяжело выносить в моральном плане. Собственный образ, лицо, проекты — все это утомило.

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«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки
«Я очень сам от себя тогда устал. Куда ни повернешься, везде Билан. Туда посмотришь — там Билан, здесь Билан, приходишь домой — тоже Билан! Даже когда в зеркало смотришь (...) Какой-то кошмар», — шутливо сказал звезда, вспоминая прошлое.
По его словам, чтобы побороть такое состояние, требуется сильный внутренний стержень и желание преодолеть проблему. Он гордится «прошлым собой» за это достижение.

2 марта Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно с ней связано его решение заниматься музыкой.

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#съёмки
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«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
Критиков Соседов назвал умершего Бедроса Киркорова добрым и отзывчивым человеком
18 марта 2025, 22:38

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Музыкальный критик Сергей Соседов лично был знаком с покойным Бедросом Киркоровым. Критик заявил, что Народный артист России прожил достойную жизнь и оставил заметный след.
Соседов обратил внимание, что Киркоров-старший предпочитал не показывать свое плохое состояние.

«Вот сколько я его видел за кулисами разных программ, на каких-то шоу, всегда он все с удовольствием рассказывал», — признался критик.

Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А еще Бедрос рассказывал коллегам интересные истории, отметил Сергей в разговоре с NEWS.ru.

«Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны. 92 года — это все-таки хороший возраст. Этим можно гордиться», — поделился Соседов.

Музыкальный критик выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову. Соседов объяснил, что «всегда это грустно и печально», когда родные люди уходят из жизни.

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#киркоров
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В Москве с хлебом, солью и слезами встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана
Турецкий актер Джан Яман прилетел в Москву
18 марта 2025, 21:59

Джан Яман (Фото: Инстаграм* @canyaman)

В Москве с хлебом и солью встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана, сообщил Телеграм-канал Mash.
Источник опубликовал кадры из аэропорта. На них россиянки с хлебом и солью встретили прилетевшую знаменитость.

«Добро пожаловать в Россию, Джан! Готова приютить тебя в своем однокомнатном дворце в Бирюлево», — гласит надпись на плакате одной из фанаток.

Яман приехал в Россию для презентации нового сериала «Эль Турко» — в нем актер исполнил ключевую роль. Закрытый показ пройдет 19 марта в кинотеатре «Октябрь».

Уточнялось, что Джан остановился в отеле на Тверской улице. Артист планирует посмотреть Москву, отведать местную кухню и встретиться с поклонниками, подчеркнули авторы материала.

Публика знает турецкого актера по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».

Ранее в Россию приезжал турецкий актер Бурак Озчивит.

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«Ноги красивые, волосы и так далее»: SHAMAN раскрыл, чем его покорила Екатерина Мизулина
Певец SHAMAN заявил, что в отношениях для него важно наличие общих интересов
18 марта 2025, 21:56

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Объявивший об отношениях певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, чем его привлекла главы «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Артист поделился, что для него важно наличие общих интересов и чувство комфорта рядом с избранницей.
Исполнитель хита «Я русский» уточнил, что если раньше он смотрел на внешность потенциальной возлюбленной, то теперь он «этого наелся». Дронов обратил внимание, что сейчас для него важно чувствовать себя «с человеком просто хорошо».

«Ноги красивые, волосы и так далее.... Мне реально важно, чтобы к человеку тянуло, чтобы я чувствовал, что мы с ним на одной волне», — признался SHAMAN в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

Напомним, что 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Ранее солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман общественницы и SHAMANа.

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