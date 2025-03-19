«В парных пиджаках с беременной Краймбрери»: Дава выложил новые фото со своего дня рождения

Дима Билан шокировал поклонников новостью: он почти оглох на одно ухо. На презентации клипа «Горький дождь» певец признался во время интервью, что съемки дались ему нелегко и сказались на здоровье. Он также рассказал о том, что в прошлом думал бросить текущую карьеру.