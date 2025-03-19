«В парных пиджаках с беременной Краймбрери»: Дава выложил новые фото со своего дня рождения

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)
Дава Манукян выложил свежие фото с празднования своего дня рождения в окружении близких. Блогер сияет от счастья рядом с беременной женой Мари Краймбрери, получая поздравления от самых дорогих людей.
Торжество прошло тепло и без лишнего шума.
Парочка надела парные пиджаки, и просторный жакет звезды ловко скрыл ее округлившийся живот. Дава и Мари скоро впервые станут родителями и не скрывают своего счастья. При этом они все же избегают слишком много говорить о личной жизни, выборочно делясь информацией с подписчиками.
Вечеринка собрала родных в ресторане, где отмечали 32-летие блогера.
Совсем недавно Дава расписался с Мари Краймбрери, о чем радостно сообщил в день рождения, 16 марта. Он назвал себя счастливым мужем и будущим папой.
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Дава Манукян задувает свечи (Фото: кадр видео Instagram* @dava_m)
Парочка надела парные пиджаки, и просторный жакет звезды ловко скрыл ее округлившийся живот. Дава и Мари скоро впервые станут родителями и не скрывают своего счастья. При этом они все же избегают слишком много говорить о личной жизни, выборочно делясь информацией с подписчиками.
Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)
Вечеринка собрала родных в ресторане, где отмечали 32-летие блогера.
«Немного моего дня рождения в ленту», — подписал он в посте.Мама Давы произнесла тост за день рождения сына и его семью. Ранее она пожелала влюбленной паре счастья, отвечая на пост об их свадьбе — между дорогими Манукяну женщинами отношения сложились приятные.
Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)
Совсем недавно Дава расписался с Мари Краймбрери, о чем радостно сообщил в день рождения, 16 марта. Он назвал себя счастливым мужем и будущим папой.
«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — поделился он в соцсетях.Фанаты порадовались счастью пары, желая в будущем иметь такую же большую, любящую и заботливую семью. Давиду пожелали беречь родных и продолжать ценить их с той же силой, как сейчас.
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Мария Моисеева