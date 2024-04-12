Ульянов рассказал о действиях украинской делегации на сессии МАГАТЭ

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В ходе внеочередной сессии МАГАТЭ Украина пыталась обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА Новости.
«Абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил дипломат.Собеседник издания отметил, что украинской делегации не удалось убедить в своей правоте участников сессии. Помимо этого, Ульянов позитивно оценил итоги сессии МАГАТЭ, где удалось привлечь внимание к опасным действиям Киева.
Ранее сообщалось, что Украина из-за провалов своей армии может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак