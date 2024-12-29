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Отказ киевского режима от транзита российского голубого топлива способен вызвать атаки на газотранспортную систему Украины (ГТС). Об этом утверждают обозреватели агентства Bloomberg.
По мнению журналистов, ГТС может быть удобной мишенью для ракет, как это было с хранилищами газа. Киеву придется попытаться защитить 38 тысяч километров газопровода, чего он не в состоянии сделать, уверены авторы статьи.
Перед этим президент России Владимир Путин говорил о том, что из-за остановки транзита российского газа Украиной, неизбежно вырастет газовый ценник в Европе. Российский лидер подчеркнул, что Европа сама проводит такую политику.
Россия не раз говорила о том, что политика коллективного Запада отразится на жизни миллионов простых людей.
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Перед этим президент России Владимир Путин говорил о том, что из-за остановки транзита российского газа Украиной, неизбежно вырастет газовый ценник в Европе. Российский лидер подчеркнул, что Европа сама проводит такую политику.
Россия не раз говорила о том, что политика коллективного Запада отразится на жизни миллионов простых людей.
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Никита Кротов