«Уникальная в мире система»: как проходит наблюдение за выборами в России

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По инициативе Общественной палаты РФ возникла система электронного наблюдения, благодаря которой в России удалось добиться чистоты выборного процесса. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин.
«Центральная избирательная комиссия потратила большие средства на то, чтобы оборудовать все избирательные участки камерами, которые направлены как на саму урну, так и на комплексы автоматической регистрации, а также на работу избирательной комиссии, которая осуществляет подсчет голосов», – уточнил Дискин.По его словам, все эти действия находятся под контролем. А наблюдать за всем этим можно также в формате онлайн. При этом в случае каких-либо сомнений можно пересмотреть запись повторно.
«Это вообще уникальная в мире система. Те, кто приезжает к нам, всегда поражаются технологиям контроля за избирательным процессом», – подчеркнул специалист.
Таким образом, по его словам, удалось полностью исключить все манипуляции, и под прицелом камер оказываются все ключевые элементы избирательного процесса.
В результате имеется абсолютно объективный контроль, который позволяет гарантировать чистоту голосования и подсчета голосов, заключил собеседник «Радио 1».
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