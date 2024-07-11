«УП»: Бывший главком ВСУ Залужный приступил к работе послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает «Украинская правда». Отмечается, что минувшая среда, 10 июля, стала его первым днем работы в Лондоне.
«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне», – говорится в сообщении.О назначении Александра Сырского на должность главкома ВСУ вместо Залужного объявили в начале февраля. Ранее некоторые СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного, а Washington Post заявляли, что Залужный может представлять угрозу для украинского лидера, если решит начать политическую карьеру.
О согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании стало известно 7 марта. Зеленский назначил его на эту должность через два месяца – 9 мая.
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