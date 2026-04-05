В ЕС не собираются останавливать позор Каллас, заявил Лавров

05 апреля 2026, 15:51

Глава МИД РФ Лавров: в ЕС не собираются останавливать позор Каллас

Глава МИД РФ Сергей Лавров резко раскритиковал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их позором.





Ранее в интервью украинским СМИ Каллас обвинила Россию в якобы совершении «нападений» на несколько десятков стран, включая государства Африки. ​Отмечалось, что подобные высказывания происходят не в первый раз.





«И то, что этот позор продолжается и никто из ее подчиненных, никто из членов Евросоюза на это не указывает, для меня говорит только об одном: им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, в политике и в других сферах», — сказал Лавров ИС «Вести».