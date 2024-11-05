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Увольнение главы МО вызвало массовые протесты в Израиле

Решение Нетаньяху уволить главу МО привело к уличным акциям в Тель-Авиве
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Во вторник вечером протестующие заблокировали центральное шоссе Тель-Авива в ответ на увольнение премьером Нетаньяху министра обороны Йоава Галанта.
В соцсети X (ранее Twitter) израильское радио «Галей ЦАХАЛ» опубликовало фото, где видно, как активисты разжигают костры на дороге.

Лидер оппозиции Яир Лапид и другие протестные организации призвали граждан выйти на улицы, выражая несогласие с решением Нетаньяху, особенно в разгар военных действий.



Увольнение связано с утратой доверия между Нетаньяху и Галантом; его место займет глава МИД Исраэль Кац. СМИ также предполагают, что этот шаг усложнит переговоры с ХАМАС о заложниках.

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«Пока всё честно»: Трамп назвал условие, при котором признает поражение
Трамп заявил, что уверен в победе, но готов признать поражение
05 ноября 2024, 23:34

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. Об этом сообщает РБК.
«Я очень уверен в своей победе. <...> Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно», — сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков во Флориде, где проголосовал на выборах..
Как утверждает Трамп, процесс выборов в Америке довольно сложный и проводить их нужно с использованием бумажных бюллетеней. Альтернативным способом может выступить почтовое голосование, отметил кандидат.

Ранее Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах главы страны. Как считает республиканец, Штаты это большая страна, которая попала в беду и это нужно исправить. Он добавил, что уверен в своих шансах на победу, отметив, что вошел в день выборов «с большим преимуществом».

До этого американист Ярыгин объяснил слова Трампа о поражении на выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
#голосование
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Нетаньяху отправил в отставку министра обороны и назначил Каца
05 ноября 2024, 22:30

Фото: iStock/ barbaraaaa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны страны Йоава Галанта и назначил на его место Исраэля Каца.
О таком решении Беньямин Нетаньяху объявил 5 ноября в своём Телеграм-канале.

«Кризис доверия между мной и министром обороны стал публичным, и этот кризис не позволяет вести войну должным образом», — прокомментировал израильский политик.

Нетаньяху поделился, что об их с Галантом сложностях в поиске решений конфликтов «стало известно врагу» — это стало отягчающим обстоятельством.

Ранее во время атаки Ирана по Израилю Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант находились в подземном штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.

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#кризис
#израиль
#иран
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На территории Брянской области объявили отбой ракетной опасности
05 ноября 2024, 22:29

Фото: iStock/ bpawesome

На территории Брянской области объявили отбой ракетной опасности, информирует пресс-лужба правительста Брянской области.
«Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении госорганизации.
Примечательно, что сообщения об отмене появились через 15 минут после объявления тревоги.

Ранее тем же вечером 5 ноября на территории Брянской области завыли сирены, которые оповещали жителей о ракетной опасности. Воющие в вечернее время сирены были слышны в каждом районе областного центра. Тогда жители стали массово выкладывать в интернет видеозаписи громких звуков.

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел.112», — такое сообщение опубликовали на официальной странице Брянской области в социальных сетях.

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Стубб отверг возможность завершения конфликта на Украине по финской модели
05 ноября 2024, 21:57

Фото: iStock/ Evgeny555

Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с предложением применить финскую модель урегулирования конфликта на Украине.
Он напомнил, что в 1940 году, после завершения советско-финляндской войны, Финляндия подписала мирный договор. Она уступила часть своих территорий, избежав продолжения конфликта и сохранив фактический нейтралитет с Советским Союзом.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — отметил Александер Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов, сообщает газета «Helsingin Sanomat».

Президент Финляндии также посоветовал использовать «исторические аналогии» нынешнего конфликта и советско-финской войны, которая завершилась Московским мирным договором и потерей Финляндией территорий, с большой осторожностью. Он считает, что Украина должна самостоятельно определить свой суверенитет.

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#сво
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Путин поделился, что в его семье не ругались матом
05 ноября 2024, 21:21

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимр Путин во время своего выступления на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России поделился, что в его семье никто не использовал нецензурную лексику, информирует телеканал «Россия 24».
«В моей семье никто, ни отец, ни тем более мать никогда не использовали матерных слов. Так же себя вели и дедушка с бабушкой», — подчеркнул Путин.

Глава государства также раскритиковал представителей элит, которые используют нецензурную лексику в своей речи, чтобы показать свою «крутизну» и создать иллюзию близости к гражданам.

Владимир Путин отметил, что мат — это грех, но он всё же и часть русского языка. Он считает, что перестать использовать бранные слова можно, показывая, что для демонстрации своей образованности и твердых убеждений существуют иные словесные конструкции, а не лишь ненормативная лексика.

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#русский язык
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Захарова: Россия отвергает обвинения США о вмешательстве в выборы
05 ноября 2024, 20:32

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Соединённые Штаты Америки вновь «заводят свою шарманку», что в их выборы якобы вмешивается Российская Федерация, а теперь и остальные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США», — высказалась Захарова во время 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Мария Захарова отметила, что американские коллеги «заводят свою шарманку», обвиняя всех подряд во вмешательстве в выборы, которые сейчас проходят в США. Выяснилось, что американские спецслужбы обвинили Российскую Федерацию и ряд иных стран, что они «якобы распространяют ложь об американских выборах «якобы распространяют ложь об американских выборах»

Представитель МИД России уверена, что если послушать американских кандидатов в президенты и то, как они обвиняют друг друга во вранье, то «другим странам здесь уже делать нечего».

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#выборы
#сша
#мид
#страны
#мир
#захарова
#рф
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Еврейскую АО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»
«Коммерсантъ»: ЕАО может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Костюк
05 ноября 2024, 19:26

Мария Костюк (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Еврейскую автономную область (ЕАО) может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Мария Костюк. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что таким образом в стране появится женщина-губернатор. Костюк может прийти на смену действующему главе области Ростиславу Гольдштейну, который, по данным «Ведомостей», перейдет на пост главы Коми вместо Владимира Уйбы.

Чиновница из фонта «Защитники Отечества» ранее работала помощником Гольдштейна, а также возглавляла правительство автономной области. В прошлом году Костюк вошла в список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина.

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Путин пошутил о русском мате: это и правда грех, но кто без греха
05 ноября 2024, 19:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, «но кто из нас без греха». Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
В рамках заседания член Совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с нецензурной лексикой. Глава Российской Федерации напомнил, что мат — это часть русского языка.

Российский лидер подчеркнул, что для борьбы с нецензурной лексикой нужно повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям. ​Важно показать, что для того, чтобы выразить и отстоять свое мнение, есть и другие средства выражения, а не только мат, заключил президент.

Ранее Путин высказался в поддержку идеи создания единых учебников по русскому языку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В США началось голосование на выборах 47-го президента страны
05 ноября 2024, 18:43

Фото: iStock/rarrarorro

5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах Америки наступил день основного голосования на выборах президента.
За пост поборются кандидат от Республиканской партии, американский экс-лидер и бизнесмен Дональд Трамп, и действующий вице-президент США Камала Харрис, которая сменила выбывшего из гонки нынешнего лаву государства Джо Байдена.

По результатам голосования с первого избирательного участка, оба кандидата получили по три голоса в населенном пункте Дисквилл-Нотч. Примечательно, что накануне Дональд Трамп допустил возможность своего поражения на выборах, однако, по его мнению, он обладает весомым преимуществом, которое поможет ему одержать победу.

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