Увольнение главы МО вызвало массовые протесты в Израиле

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Во вторник вечером протестующие заблокировали центральное шоссе Тель-Авива в ответ на увольнение премьером Нетаньяху министра обороны Йоава Галанта.
В соцсети X (ранее Twitter) израильское радио «Галей ЦАХАЛ» опубликовало фото, где видно, как активисты разжигают костры на дороге.
Лидер оппозиции Яир Лапид и другие протестные организации призвали граждан выйти на улицы, выражая несогласие с решением Нетаньяху, особенно в разгар военных действий.
Увольнение связано с утратой доверия между Нетаньяху и Галантом; его место займет глава МИД Исраэль Кац. СМИ также предполагают, что этот шаг усложнит переговоры с ХАМАС о заложниках.
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Лидер оппозиции Яир Лапид и другие протестные организации призвали граждан выйти на улицы, выражая несогласие с решением Нетаньяху, особенно в разгар военных действий.
Увольнение связано с утратой доверия между Нетаньяху и Галантом; его место займет глава МИД Исраэль Кац. СМИ также предполагают, что этот шаг усложнит переговоры с ХАМАС о заложниках.
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Мария Моисеева