В 27 муниципалитетах Подмосковья подготовят места для голосования вне участков

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области к президентским выборам подготовят 57 мест для голосования вне участков. Они будут располагаться в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Каждый житель Подмосковья, где бы он не находился, имеет право голоса. Поэтому на территории Московской области в дни голосования на выборах президента России откроют 57 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей в 27 городских округах», – говорится в сообщении.Территориальные избиркомы будут принимать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 января по 11 марта, а участковые – с 6 по 11 марта.
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Лора Луганская