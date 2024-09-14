В Алжире объявили о победе Теббуна на президентских выборах

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Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего главы государства 78-летнего Абдельмаджида Теббуна на состоявшихся 7 сентября выборах президента. Об этом сообщили в эфире алжирского радио.
Отмечается, что в день голосования кандидат получил поддержку 84,3% избирателей при явке в 46,1%.
Подчеркнём, что в Алжире главу государства выбирают всеобщим голосованием на срок в пять лет. Занимать свой пост президент по конституции может только два срока.
Соперниками Теббуна были ещё два кандидата: Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии «Движение общества за мир» и Юсеф Аушиш от партии «Фронт социалистических сил». Они набрали по 3,17% и 2,16% голосов соответственно.
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Подчеркнём, что в Алжире главу государства выбирают всеобщим голосованием на срок в пять лет. Занимать свой пост президент по конституции может только два срока.
Соперниками Теббуна были ещё два кандидата: Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии «Движение общества за мир» и Юсеф Аушиш от партии «Фронт социалистических сил». Они набрали по 3,17% и 2,16% голосов соответственно.
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Анастасия Чинкова